Bị cho ‘tẩy trắng’ bức ảnh Hoài Linh dự khai trương, chủ cửa hàng ‘nổi đóa’ tung bằng chứng, thậm chí đòi khởi kiện

Vụ việc những bức ảnh NS Hoài Linh tham dự khai trương cửa hàng kim cương bỗng dưng biến mất trên Fanpage, chủ cửa hàng rục rịch khởi kiện kẻ hacker.

Thời gian vừa qua loạt lùm xùm xung quanh câu chuyện NS Hoài Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù nam nghệ sĩ đã đăng tải khá nhiều clip để giải thích cho việc chậm trễ này, đặc biệt là clip dài 50 phút được đăng tải ngày 5/6/2021. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn liên tiếp tìm ra những điểm bất hợp lí cũng như bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ “chưa thành thật”. NS Hoài Linh trong buổi khai trương cửa hàng 24/10/2020- Ảnh: Internet Gần đây nhất là hình ảnh NS Hoài Linh tham gia sự kiện khai trương vào ngày 24/10/2020. Trong bức ảnh là chân dung nam nghệ sĩ mặc bộ quần áo bà ba màu xanh, tươi cười đứng cùng phía đại diện cửa hàng và cầm tấm bảng ghi trị giá ủng hộ 200 triệu. Điều ấy có nghĩa là phía cửa hàng có nhờ NS Hoài Linh trao số tiền này cho bà con vùng lũ.

Hoài Linh giải thích lý do không thể đi cứu trợ miền Trung vì phải thực hiện xạ trị - Ảnh: Cắt từ clip NV Trước đó cộng đồng mạng tìm ra được điểm vô lý vì nam nghệ sĩ từng nói trong clip dài 50 phút rằng: "Ngày 19/10/2020 tôi vào trong bệnh viện xạ trị. Bắt đầu từ ngày 20 tôi về thì lịch trình cách ly xạ trị của tôi là 15 ngày. Tôi nằm ở trong phòng suốt thôi, chỉ có đi ra là đi ra khi nào không có ai thì mình đi ra vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người. Bởi vì tôi uống i ốt 131 đó cần phải cách xa mọi người, không được gần mọi người". Chủ cửa hàng tiết lộ tài khoản cá nhân và Fanpage cửa hàng có dấu hiệu bị hacker xâm nhập - Ảnh: FBNV Mới đây, netizen đã phát hiện hình ảnh Hoài Linh tham dự buổi khai trương cửa hàng kim cương đã “không cánh mà bay” khỏi Fanpage của cửa hàng này. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Nhiều người nghi ngờ liệu phía chủ cửa hàng đang "tiếp tay" hỗ trợ việc “tẩy trắng” cho nam danh hài.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã nhanh chóng có loạt động thái mang tính khẳng định “sự trong sạch” của mình. Chủ cửa hàng, anh B.D - đồng thời cũng là chủ của bức ảnh cho biết “ai đó” đã xóa các hình ảnh NS Hoài Linh khỏi bài đăng của cửa hàng. Kèm theo đó, trên trang cá nhân, người này cũng tiết lộ tài khoản cá nhân và Fanpage nhãn hàng liên tục có dấu hiệu bị hacker xâm nhập khi xuất hiện 1 loạt những tin nhắn giống với mã OTP được gửi về điện thoại khiến người này khá bức xúc. Chủ cửa hàng bày tỏ bức xúc trên Fanpage - Ảnh: FB cửa hàng của NV Hiện tại tài khoản Google của chủ cửa hàng đã bị hack - Ảnh: FBNV Chủ cửa hàng kim cương còn thẳng thắn hỏi cách khởi kiện những người tự ý xóa các hình ảnh của công ty anh. Trên trang Fanpage, chủ cửa hàng viết: "Nếu Facebook Việt Nam can thiệp sâu và tự xóa hình trên trang của công ty, thì công ty sẽ kiện thế nào nhỉ?". Hành động lên tiếng để "minh oan" của chủ cửa hàng được cho là việc làm đúng đắn và thể hiện mức độ uy tín của chủ cửa hàng. Bởi trong thời điểm sự việc của NS Hoài Linh chưa được làm sáng tỏ thì việc giữ lại những bằng chứng trên là điều cần thiết. Ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về việc các bức ảnh đột nhiên biến mất - Ảnh: FBNV Nhiều người không ngần ngại bày tỏ, việc hình ảnh Hoài Linh có mặt tại buổi khai trương đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội nên dù có xóa cũng chỉ khiến người hâm mộ mất niềm tin với nam danh hài hơn mà thôi. Không ai biết sự việc lần này thực chất liệu có phải là sự cố ngoài ý muốn hay là có sự "nhúng tay" của một bên thứ 3. Nhưng có thể thấy một điều rằng, sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đối với hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh.

Nhãn hàng Hoài Linh tham gia khai trương liên tục dính 'phốt' hết trộm ảnh công ty khác, tới quỵt tiền thi công? Tranh cãi xung quanh việc Hoài Linh đang xạ trị vẫn có thể tham gia khai trương một nhãn hàng chưa kịp lắng xuống. Cộng đồng mạng lại tìm ra nghi án lùm xùm quỵt tiền, "mượn đỡ ảnh" nhãn hàng khác dùng của đơn vị mà Hoài Linh dự khai trương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cho-tay-trang-buc-anh-hoai-linh-du-khai-truong-chu-cua-hang-noi-doa-tung-bang-chung-tham-chi-doi-khoi-kien-407913.html