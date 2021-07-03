Trong một bài viết mới của bà Nguyễn Phương Hằng thông qua Facebook của thư ký, người này chia sẻ, những thông tin bà đưa ra trước công chúng đều là sự thật và đã được xác minh đúng 100%.
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Vài tháng gần đây, drama giữa bà Phương Hằng và hàng loạt nghệ sĩ Việt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thậm chí, ngày 2/7, nữ ca sĩ Vy Oanh còn công bố thông tin đã đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì sử dụng mạng xã hội để vu khống, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Trước thông tin này, Bà Phương Hằng vẫn chưa có hành động đáp trả nào.
Trong khi cư dân mạng vẫn đang đợi chờ động thái mới của bà chủ Đại Nam thì bất ngờ thay, trưa ngày 3/7, thư ký của bà Phương Hằng - tài khoản Facebook Ha Lee bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mới liên quan đến một tài khoản thường công kích bà chủ Đại Nam. Theo đó, bà khẳng định những thông tin bà Phương Hằng công khai trước công chúng đều đã được xác minh đúng 100%. Cụ thể, bà chủ Đại Nam tiết lộ kẻ đứng sau tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương chính là nhân vật T.M.T. Vợ ông Dũng "lò vôi" cho biết đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với nhân vật này. Theo như lời bà Phương Hằng, nhân vật T.M.T cũng đã thừa nhận là chính người đã tạo nick Huỳnh Ngọc Thiên Hương để đưa thông tin công kích bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời bà Hằng cũng khẳng định đây là sự thật.
Nguyên văn đoạn chia sẻ được đại diện bà Phương Hằng đăng tải như sau: "Quý vị thân mến! Phương Hằng tôi đã xác minh thông tin đúng 100% trước khi đưa thông tin đến công chúng. Tôi đã gọi điện nói chuyện trực tiếp nhân vật T.M.T. này. Nó đã thừa nhận chính là nó làm, chính xác địa chỉ, chính xác số điện thoại. Tên này làm dịch vụ thuê và đã tạo ra nick Huỳnh Ngọc Thiên Hương để đưa thông tin công kích tôi, đưa theo yêu cầu của nhóm chống đối tôi. Sự thật nhé quý vị!".
Dưới bài đăng này, nhiều fan của bà chủ Đại Nam không ngừng động viên, cũng như bày tỏ sự tin tưởng vào bà Phương Hằng.
Hiện tại, những drama xung quanh bà Phương Hằng vẫn đang thu hút được sự chú ý sự chú ý của dư luận.