'Cô gái 12 mối tình' chụp ảnh bên siêu xe và trai lạ, CĐM đồn đoán đã có bạn trai gia thế khủng?

Xã hội 01/07/2021 14:56

Sau ồn ào, Đoan Minh tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh tạo dáng bên siêu xe cùng với chàng trai lạ mặt. Dư luận đồn đoán, "cô gái 12 mối tình" đã tìm được người đàn ông đủ điều kiện.

Thời gian gần đây, Đoan Minh còn được cộng đồng mạng gọi là "cô gái 12 mối tình", là một trong những cái tên được dư luận chú ý bởi phát ngôn "gây sốc" về việc đòi hỏi điều kiện bạn trai trong chương trình hẹn hò. Mới đây, trên một số diễn đàn bất ngờ đăng tải hình ảnh Đoan Minh khoe dáng bên siêu xe Mercedes màu đen cùng với một chàng trai lại khiến không ít người bất ngờ. Với hình ảnh này, nhiều người suy đoán Đoan Minh đã tìm được bạn trai mới với gia thế khủng như mong ước của cô.

'Cô gái 12 mối tình' chụp ảnh bên siêu xe và trai lạ, CĐM đồn đoán đã có bạn trai gia thế khủng? - Ảnh 1
Bức ảnh đang được lan truyền trên MXH

Tuy nhiên, khi vào instagram của Đoan Minh nhiều mới ngã ngửa hóa ra đây chỉ là một màn PR cho người bạn thân. Trong tấm hình, "cô gái 12 mối tình" diện trang phục khá đơn giản, không make up cầu kì. Cô nàng chỉ diện chiếc áo trễ vai, quần jean bó sát. 

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 'Cô gái 12 mối tình' đăng tải hình ảnh trên instagram bên cạnh siêu xe và trai lạ - Ảnh: IGNV 

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 Một số bình luận dưới bài đăng của Đoan Minh - Ảnh IGNV

Phía dưới bài đăng của Đoan Minh thu hút rất nhiều bình luận từ netizen. Nhiều người "tố" cô nàng 26 tuổi mặc đi mặc lại một chiếc áo, một người khác thì chê cô nàng chưa chịu gội đầu khiến tóc bị dơ: "Ở dơ thế có mấy cái áo đó thấy mặc hoài". Đồng thời, có người còn nhắc nhở cô nàng không nên quá tự tin về nhan sắc. Bên cạnh đó, cũng có người lên tiếng cho rằng những bình luận trên là ác ý, sân si. 

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 Đoan Minh - một trong những cái tên 'hot' trên mạng xã hội vì những phát ngôn gây sốc trong chương trình hẹn hò - Ảnh Internet

Trước đó, Đoan Minh từng có những phát ngôn "gây sốc" trên một chương trình hẹn hò khiến cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Cụ thể, Đoan Minh tiết lộ: "Em có 12 mối tình, có 4 mối là sâu sắc còn lại chỉ dừng ở mức tìm hiểu, cao nhất là 1 năm còn thấp nhất là một ngày. Đẹp trai là tiêu chí, và em muốn bạn nam chi tiền cho em để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi minh chia tiền lại cho trai. Đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả rồi đợt sau bạn cà lại, nhưng quên lần 2 là thôi bye, bye luôn”. Hay như câu phát biểu khi được hỏi về chuyện làm dâu: "Tư tưởng của em là khi có chồng sẽ dọn ra ở riêng. Em thích nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam đâu, vì ảnh phải chiều em chứ”.

Hiện tại, bài đăng của Đoan Minh trên instagram đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Công khai quảng cáo app phi pháp trên MXH khi đang nổi tiếng, cô gái 12 mối tình đứng trước nguy cơ bị 'xử lý nghiêm khắc'

Công khai quảng cáo app phi pháp trên MXH khi đang nổi tiếng, cô gái 12 mối tình đứng trước nguy cơ bị 'xử lý nghiêm khắc'

Nổi như cồn từ sau khi bước ra từ chương trình hẹn hò, Đoan Minh đã nhanh chống tận dụng cơ hội để nhận quảng cáo. Mới đây bài đăng giới thiệu được cho là ứng dụng 18+ có nguy cơ khiến cô nàng gặp rắc rối.

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