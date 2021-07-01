Trong khi cả nước đang căng mình phòng chống dịch Covid-19 thì nhân vật này lại gây náo loạn chốt phong tỏa khiến dư luận "há hốc".

Cả nước những ngày này nhà nhà người người đều tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, quyết chung tay đẩy lùi virus nguy hiểm để cuộc sống mau trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn có vài nhân vật không biết vô tình hay cố ý cứ tự nhiên làm theo ý bản thân. Như mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đã giằng co với lực lượng chức năng khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán. Cụ thể, clip cho thấy tại một điểm bị phong tỏa, người phụ nữ đội nón lá đi xe đạp liên tục đòi ra ngoài bất chấp lệnh của nhà nước. Bà này ngoan cố chui xuống thanh chắn trong sự can ngăn của mọi người.

Ngay sau đó hai người đàn ông trong ban chống dịch nỗ lực yêu cầu nhân vật này dừng lại: "Ra ngoài công an bắt đấy", "Bà không đi được", "Đã bảo không đi được là không đi được"... Bà cô khá ngoan cố khi tìm cách luồn lách qua chốt kiểm dịch Không chỉ cư dân mạng mà cả người dân trong clip cũng tỏ ra khá khó chị với cách ứng xử của người đàn bà này và đã dọa gọi báo công an. Tuy nhiên, thay vì dừng lại bà ta tiếp tục sấn tới và hét vào mặt mọi người: "Khóa tao cũng liều, tao sẽ liều chết luôn".

Sau một thời gian việc giằng co giữa hai diễn ra khá căng thẳng thì lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế giữ lấy chiếc xe đạp, nhưng sau đó cũng trả lại cho người phụ nữ và khuyên bà không nên tiếp tục hành động kém văn minh như thế. Sau khi đòi qua chốt kiểm dịch không thành công bà ta bắt đầu giằng co với lực lượng chức năng - Ảnh: Chụp từ clip Thậm chí tìm cách luồn qua nhà dân bên cạnh - Ảnh: Chụp từ clip Tuy được các anh trong lực lượng chức năng khuyên nhủ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng nhân vật này miệng vẫn liên tục chửi bới khi ra về khiến dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021 Cơ quan Y tế Scotland đã thông báo có 2.000 người đi xem Euro trong mùa giải năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-lam-loan-chot-phong-toa-covid-19-giang-co-lieu-chet-voi-luc-luong-chuc-nang-khien-dan-mang-lac-dau-ngao-ngan-410719.html