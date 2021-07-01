Người phụ nữ làm loạn chốt phong tỏa Covid-19, giằng co ‘liều chết’ với lực lượng chức năng khiến dân mạng 'lắc đầu ngao ngán'

Xã hội 01/07/2021 10:21

Trong khi cả nước đang căng mình phòng chống dịch Covid-19 thì nhân vật này lại gây náo loạn chốt phong tỏa khiến dư luận "há hốc".

Cả nước những ngày này nhà nhà người người đều tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, quyết chung tay đẩy lùi virus nguy hiểm để cuộc sống mau trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn có vài nhân vật không biết vô tình hay cố ý cứ tự nhiên làm theo ý bản thân. Như mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đã giằng co với lực lượng chức năng khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán.

Cụ thể, clip cho thấy tại một điểm bị phong tỏa, người phụ nữ đội nón lá đi xe đạp liên tục đòi ra ngoài bất chấp lệnh của nhà nước. Bà này ngoan cố chui xuống thanh chắn trong sự can ngăn của mọi người. 

Ngay sau đó hai người đàn ông trong ban chống dịch nỗ lực yêu cầu nhân vật này dừng lại: "Ra ngoài công an bắt đấy", "Bà không đi được", "Đã bảo không đi được là không đi được"...

covid-191
Bà cô khá ngoan cố khi tìm cách luồn lách qua chốt kiểm dịch

Không chỉ cư dân mạng mà cả người dân trong clip cũng tỏ ra khá khó chị với cách ứng xử của người đàn bà này và đã dọa gọi báo công an. Tuy nhiên, thay vì dừng lại bà ta tiếp tục sấn tới và hét vào mặt mọi người: "Khóa tao cũng liều, tao sẽ liều chết luôn".

Sau một thời gian việc giằng co giữa hai diễn ra khá căng thẳng thì lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế giữ lấy chiếc xe đạp, nhưng sau đó cũng trả lại cho người phụ nữ và khuyên bà không nên tiếp tục hành động kém văn minh như thế.

covid-192

covid-193
Sau khi đòi qua chốt kiểm dịch không thành công bà ta bắt đầu giằng co với lực lượng chức năng - Ảnh: Chụp từ clip
covid19-4
Thậm chí tìm cách luồn qua nhà dân bên cạnh - Ảnh: Chụp từ clip

Tuy được các anh trong lực lượng chức năng khuyên nhủ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng nhân vật này miệng vẫn liên tục chửi bới khi ra về khiến dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Cơ quan Y tế Scotland đã thông báo có 2.000 người đi xem Euro trong mùa giải năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   trung tâm cách ly COVID-19 cách chữa COVID-19 covid-19 lây qua đường nào

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1