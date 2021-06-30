Công khai quảng cáo app phi pháp trên MXH khi đang nổi tiếng, cô gái 12 mối tình đứng trước nguy cơ bị 'xử lý nghiêm khắc'

Xã hội 30/06/2021 09:08

Nổi như cồn từ sau khi bước ra từ chương trình hẹn hò, Đoan Minh đã nhanh chống tận dụng cơ hội để nhận quảng cáo. Mới đây bài đăng giới thiệu được cho là ứng dụng 18+ có nguy cơ khiến cô nàng gặp rắc rối.

Nổi tiếng nhanh chóng từ sau khi tham gia show hẹn hò vì những phát ngôn gây sốc, nữ chính Đoan Minh trở thành cái tên được CĐM chú ý và quan tâm đặc biệt. Hàng loạt các hội nhóm lớn nhỏ trên MXH đồng loạt đưa tin về cô gái này, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, đa phần đều chỉ trích cô gái vì quan điểm tình yêu trên trời.

Đứng trước bão dư luận, chẳng những không im lặng, khoá trang cá nhân để tránh thị phi mà Đoan Minh vẫn mở MXH và tương tác rất bình thường. Thậm chí mới đây, cô gái từng có 12 mối tình này còn tận dụng sức nóng của mình để quảng cáo cho app 18+ có nội dung khiêu dâm, khiến nhiều người chỉ trích.

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Bài đăng quảng cáo của cô nàng - Ảnh chụp màn hình 
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Cô nàng còn bình luận kèm link tải - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù giải thích là được bạn bè nhờ vả và chưa hề sử dụng, tuy nhiên Đoan Minh nhận về vô số gạch đá từ cư dân mạng. Hiện bài đăng quảng cáo này cũng đã được xóa khỏi trang cá nhân của nữ nhân viên văn phòng. Tuy nhiên do không cẩn thận chọn lọc thông tin khi đăng tải, Đoan Minh có nguy cơ bị xử phạt vì hành vi của mình. 

Liên quan đến việc này, Thể thao và Văn hóa đưa tin, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - ông Nguyễn Đức Thọ cho biết, việc Đoan Minh quảng cáo cho ứng dụng phi pháp này sẽ bị xử lí nghiêm khắc. Ông khẳng định: “Việc quảng cáo cho các trang website có nội dung không lành mạnh, trò chơi đỏ đen có đổi thưởng cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”. 

Hiện tại Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và có hướng ngăn chặn, xử lý các ứng dụng phi pháp được quảng cáo tràn lan trên mạng gần đây. Ông Thọ nói thêm: “Theo quy định về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng là đầy đủ, biện pháp chế tài đủ để răn đe, hình thức áp dụng xử lý mạnh cả về trách nhiệm hành chính lẫn hình sự”. 

Hành vi quảng cáo của Đoan Minh trên MXH mặc dù đã được chính chủ giải thích là chưa sử dụng tuy nhiên với trang cá nhân sở hữu đến hơn 40 nghìn người theo dõi thì không thể phủ nhận việc sẽ có nhiều người bấm vào đường link do cô nàng đăng tải. 

'Thiếu nữ vắt vai 12 mối tình' có động thái lạ hậu chia sẻ app 18+ giúp đàn ông '99% kiếm người yêu đúng gu'?

'Thiếu nữ vắt vai 12 mối tình' có động thái lạ hậu chia sẻ app 18+ giúp đàn ông '99% kiếm người yêu đúng gu'?

Vừa qua, cô gái tự nhận từng có 12 mối tình Đoan Minh tham gia chương trình hẹn hò với phát ngôn gây sốc đã khiến cõi mạng xôn xao. Sau đó, khi tên tuổi đang trở nên hot, cô gái này lại tiếp tục chia sẻ một app 18+ trên trang cá nhân khiến nhiều người chỉ trích.

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