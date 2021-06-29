Bà Phương Hằng bị bạn thân bán đứng, tố quỵt nợ 55 ngàn đô và tiết lộ quá khứ ít người biết năm 16 tuổi?

Xã hội 29/06/2021 08:54

Vừa qua, cư dân mạng được dịp xôn xao khi bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông  Dũng "lò vôi") và những người bạn từng thân đấu tố nhau gay gắt. Mới đây, bà Hằng đã có bài viết tuyên bố sẽ "nói luôn" hết toàn bộ sự thật và thông báo thời gian livestream sắp tới.

Suốt thời gian qua, những vụ lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông  Dũng "lò vôi") chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ ồn ào này là mối quan hệ giữa nữ đại gia và nhóm bạn thân. Không dưới 1 lần bà Hằng lên tiếng tố 3 người bạn từng thân của mình đã "chơi không đẹp" và liên tiếp đặt điều bêu xấu bà trên mạng xã hội. Ngoài ra, bà Hằng cho biết chính họ là người làm lộ danh tính các con bà để rồi gây ra nhiều sự việc không hay.

nguyen phuong hang 1
Bà Nguyễn Phương Hằng từng 'bóc phốt' bạn thân - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, vào ngày 26/6 vừa qua, người phụ nữ tên V.H. (một trong những người bạn trên) sau khi bị một fan của bà Hằng vào "ném đá" đã có bài phản pháo về nhiều chuyện xoay quanh mối quan hệ với nữ đại gia.

Bà V.H. cho biết thời gian trước rất thân với bà Hằng nhưng trong quá trình "chơi chung" lại phát hiện bà chủ Đại Nam "thường xuyên nói sai sự thật, háo thắng, khoe mẻ và hay ganh tỵ". Ngoài ra, V.H. còn cho biết từng cho bà Hằng mượn tiền nhiều lần, khi bà không cho nữa thì bà Hằng giận và "đòi quà".

"Tôi cạch mặt Phương Hằng từ tháng 7/2018 sau khi Phương Hằng trả lại 55 ngàn đô cho tôi, tiền này Phương Hằng định quỵt không trả nhưng tôi nói không trả thì vợ chồng tôi sẽ gặp anh D. (Dũng). Phương Hằng hăm, nếu cho anh D. biết thì ĐÁNH *** *** , sau đó tôi viết đơn gửi công an Q.1 không bao lâu sau đó Phương Hằng chuyển trả vào tài khoản tôi.

Phương Hằng từng nhắn tin mượn tiền tôi 20 tỷ sau đó năn nỉ 10 tỷ cũng được tôi không cho thì bị Phương Hằng đòi quà đã từng tặng tôi. Tôi đem hết đến nhà trả và nhắn tin cho Phương Hằng kể từ hôm nay tôi không bao giờ nhắc tên bạn nữa và bạn cũng đừng nhắc đến tên tôi coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Quà tặng thì đòi, còn quà tôi tặng Phương Hằng hơn 4000 đô thì Phương Hằng thích nên giữ lại tôi cũng vui vẻ" - trích bài viết của V.H.

nguyen phuong hang 2
Bà Hằng bà V.H. - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Phương Hằng đã đăng tải một bài viết với tâm trạng vô cùng bức xúc. Bên cạnh thông báo thời gian buổi phát sóng tiếp theo (1/7/2021), bà Hằng cũng lên tiếng về "tình bạn thị phi" này. 

Cụ thể, bà cho biết đã quen V.H. từ năm 2017 nhưng chỉ được 3 tháng và "nghỉ chơi". Càng không có chuyện bà mượn tiền người bạn này. Đồng thời, bà cũng tuyên bố "V.H. đã nói tôi, thì tôi cũng sẽ NÓI LUÔN".

nguyen phuong hang 3
Bài đăng mới đây của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

"Đây quý vị, tôi quen V.H. năm 2017, chơi với nó trong 3 THÁNG và tôi tự động NGHỈ CHƠI ..Vậy mà bây giờ nó dựng chuyện về tôi, về anh Dũng như đúng rồi! Tại sao tôi phải mượn tiền V.H., nghe thật nực cười! V.H. nói biết tôi từ năm 16 tuổi, đó là điều phi lý!...Quý vị biết không, V.H. đã nói tôi, thì tôi cũng sẽ NÓI LUÔN" - trích bài viết của bà Hằng trên Facebook.

nguyen phuong hang 4
Bình luận bên dưới bài viết -  Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cũng như vui sướng khi hay tin bà sẽ livestream. Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ sự thương cảm cho bà khi "bị bạn đâm sau lưng".

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang: 'Em đừng nhắn tin cho chị nữa'

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang: 'Em đừng nhắn tin cho chị nữa'

Vào chiếu tối ngày 26/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream và tiết lộ nhiều sự thật về mối quan hệ của mình với Nhâm Hoàng Khang - cậu IT đắc lực giúp bà bóc trần nhiều "bí mật" trong suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng bà Phương Hằng bóc phốt bạn thân Phương Hằng livestream

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1