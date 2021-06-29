Bà Phương Hằng bị bạn thân bán đứng, tố quỵt nợ 55 ngàn đô và tiết lộ quá khứ ít người biết năm 16 tuổi?

Vừa qua, cư dân mạng được dịp xôn xao khi bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") và những người bạn từng thân đấu tố nhau gay gắt. Mới đây, bà Hằng đã có bài viết tuyên bố sẽ "nói luôn" hết toàn bộ sự thật và thông báo thời gian livestream sắp tới.

Suốt thời gian qua, những vụ lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ ồn ào này là mối quan hệ giữa nữ đại gia và nhóm bạn thân. Không dưới 1 lần bà Hằng lên tiếng tố 3 người bạn từng thân của mình đã "chơi không đẹp" và liên tiếp đặt điều bêu xấu bà trên mạng xã hội. Ngoài ra, bà Hằng cho biết chính họ là người làm lộ danh tính các con bà để rồi gây ra nhiều sự việc không hay. Bà Nguyễn Phương Hằng từng 'bóc phốt' bạn thân - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, vào ngày 26/6 vừa qua, người phụ nữ tên V.H. (một trong những người bạn trên) sau khi bị một fan của bà Hằng vào "ném đá" đã có bài phản pháo về nhiều chuyện xoay quanh mối quan hệ với nữ đại gia.

Bà V.H. cho biết thời gian trước rất thân với bà Hằng nhưng trong quá trình "chơi chung" lại phát hiện bà chủ Đại Nam "thường xuyên nói sai sự thật, háo thắng, khoe mẻ và hay ganh tỵ". Ngoài ra, V.H. còn cho biết từng cho bà Hằng mượn tiền nhiều lần, khi bà không cho nữa thì bà Hằng giận và "đòi quà". "Tôi cạch mặt Phương Hằng từ tháng 7/2018 sau khi Phương Hằng trả lại 55 ngàn đô cho tôi, tiền này Phương Hằng định quỵt không trả nhưng tôi nói không trả thì vợ chồng tôi sẽ gặp anh D. (Dũng). Phương Hằng hăm, nếu cho anh D. biết thì ĐÁNH *** *** , sau đó tôi viết đơn gửi công an Q.1 không bao lâu sau đó Phương Hằng chuyển trả vào tài khoản tôi.

Phương Hằng từng nhắn tin mượn tiền tôi 20 tỷ sau đó năn nỉ 10 tỷ cũng được tôi không cho thì bị Phương Hằng đòi quà đã từng tặng tôi. Tôi đem hết đến nhà trả và nhắn tin cho Phương Hằng kể từ hôm nay tôi không bao giờ nhắc tên bạn nữa và bạn cũng đừng nhắc đến tên tôi coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Quà tặng thì đòi, còn quà tôi tặng Phương Hằng hơn 4000 đô thì Phương Hằng thích nên giữ lại tôi cũng vui vẻ" - trích bài viết của V.H. Bà Hằng bà V.H. - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Phương Hằng đã đăng tải một bài viết với tâm trạng vô cùng bức xúc. Bên cạnh thông báo thời gian buổi phát sóng tiếp theo (1/7/2021), bà Hằng cũng lên tiếng về "tình bạn thị phi" này. Cụ thể, bà cho biết đã quen V.H. từ năm 2017 nhưng chỉ được 3 tháng và "nghỉ chơi". Càng không có chuyện bà mượn tiền người bạn này. Đồng thời, bà cũng tuyên bố "V.H. đã nói tôi, thì tôi cũng sẽ NÓI LUÔN". Bài đăng mới đây của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình "Đây quý vị, tôi quen V.H. năm 2017, chơi với nó trong 3 THÁNG và tôi tự động NGHỈ CHƠI ..Vậy mà bây giờ nó dựng chuyện về tôi, về anh Dũng như đúng rồi! Tại sao tôi phải mượn tiền V.H., nghe thật nực cười! V.H. nói biết tôi từ năm 16 tuổi, đó là điều phi lý!...Quý vị biết không, V.H. đã nói tôi, thì tôi cũng sẽ NÓI LUÔN" - trích bài viết của bà Hằng trên Facebook. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cũng như vui sướng khi hay tin bà sẽ livestream. Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ sự thương cảm cho bà khi "bị bạn đâm sau lưng".

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang: 'Em đừng nhắn tin cho chị nữa' Vào chiếu tối ngày 26/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream và tiết lộ nhiều sự thật về mối quan hệ của mình với Nhâm Hoàng Khang - cậu IT đắc lực giúp bà bóc trần nhiều "bí mật" trong suốt thời gian qua.

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