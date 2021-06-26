Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang: 'Em đừng nhắn tin cho chị nữa'

Xã hội 26/06/2021 20:44

Vào chiếu tối ngày 26/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream và tiết lộ nhiều sự thật về mối quan hệ của mình với Nhâm Hoàng Khang - cậu IT đắc lực giúp bà bóc trần nhiều "bí mật" trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang - IT tự nhận được bà trao tặng 1 tỷ tiền thưởng - "lục đục nội bộ" đã làm dư luận xôn xao. Trong "TÂM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG MẠNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC" được bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân, bà Hằng đã công khai "dằn mặt" Nhâm Hoàng Khang vì "đã đi xa giới hạn cho phép và dạy đời" bà trong khi tuổi đời quá trẻ.

Mới đây, chiều tối ngày 26/6, bà Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng những người yêu mến mình. Theo đó, bà cũng đã có nhiều chia sẻ về cậu IT này và mối quan hệ hiện tại của hai người.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Hằng cho biết bản thân chưa bao giờ gặp mặt Nhâm Hoàng Khang nhưng không phủ nhận cậu ấy tốt với mình. Nhâm Hoàng Khang đã giúp bà lật mặt "một kẻ núp lùm" và bà rất biết ơn nhưng vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ này vì nam IT có lẽ vì quá "thương" bà mà vượt qua giới hạn cho phép, đồng thời cũng cho biết "lý tưởng" của đôi bên đã không còn phù hợp.

"Tôi quyết định chấm dứt với Khang vì em đã vượt qua ranh giới cho phép, bảo rằng chị phải thế này, chị phải thế kia,.. Tôi không thích. Chồng tôi còn chưa bắt tôi làm vậy nữa. Con người tôi rất rõ ràng, công tâm và minh bạch. Tôi luôn cảm ơn Khang trước mặt mọi người nhưng để đền đáp cái ơn như thế nào thì là do tôi.

Khi tôi nhận ra cái chân lý không phù hợp, không đúng thì tôi có quyền dừng lại. Khang có khi là do thương và lo lắng cho tôi quá nên hư cấu câu chuyện nhiều hơn, còn tôi không phải như vậy nên thấy mệt và sợ" - Bà Hằng nói trong livestream.

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IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Tiếp theo, bà Hằng cũng có đôi lời nhắn gửi đến nam IT. Bà hy vọng Nhâm Hoàng Khang đừng liên lạc với mình nữa.

"Ngay từ lúc này trở đi, chị cũng muốn nói với khang đừng nhắn tin cho chị nữa. Chị muốn chấm dứt mối quan hệ này. Em tốt với chị, em thương chị, tự trong lòng em biết. Còn chị có biết ơn em không, tự trong lòng chị biết. Chị đã chủ động chặn 2 zalo rồi nhưng em lại nhắn tin và với cái lịch sự của chị thì chị phải trả lời. Bởi vậy, em hãy chủ động chấm dứt mối quan hệ với chị đi.

Em sống như thế nào thì trời đất không phụ em đâu, chị sống như thế nào thì chị nhận hậu quả thế nấy" - Bà Hằng nói trong livestream.

Nói về hành động trên, bà Hằng cũng khẳng định mình không phải là người bạc bẽo, bà không hề lợi dụng Nhâm Hoàng khang để "có thêm trăm bạc, tỷ bạc nào". Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, bà Hằng đã tuyên bố bản thân chỉ có một mình.

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