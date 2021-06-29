Phòng khám Nha Khoa ở Đắk Lắk bị yêu cầu tạm dừng hoạt động sau khi 'lỡ' vung tay tát liên hoàn nữ khách hàng

Xã hội 29/06/2021 21:42

ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết khi nắm được sự việc trên, đoàn công tác đã nhanh chóng xuống địa bàn để làm rõ, điều tra. Hiện, phòng Nha khoa được Sở yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ khách hàng bị chủ phòng khám Nha Khoa Khánh Kiều tát liên tục vào mặt gây sưng đỏ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Được biết, nạn nhân trong clip là chị Đ.T.G tới Nha khoa này chữa trị sâu răng và đã thanh toán đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T.G vẫn cảm thấy đau nên đã quay lại phòng khám và yêu cầu được kiểm tra lại thì xảy ra mâu thuẫn trên. 

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Khuôn mặt chị G sưng đỏ sau khi bị chủ phòng khám tát liên tục - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc, sáng 29/6, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết khi nắm được sự việc trên, đoàn công tác đã nhanh chóng xuống địa bàn để làm rõ, điều tra. Ông Hùng nói:

"Tại thời điểm làm việc, phòng nha này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Do đó, Sở yêu cầu tạm thời dừng hoạt động; và đến thứ 6 (ngày 2.7), chủ phòng nha này cần mang toàn bộ hồ sơ lên Sở Y tế làm việc".

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Chồng của chị T.G quay lại toàn bộ sự việc để làm bằng chứng vợ bị chủ phòng khám Nha Khoa tát liên hoàn - Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, về phía ông Lê Văn Thanh - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược ( Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) cũng có chia sẻ rằng sau khi nắm thông tin trên báo chí về vụ việc, Sở đã có công văn khẩn gửi UBND huyện Ea Kar yêu cầu nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hành chính và chuyên môn đối với cơ sở Nha khoa Khánh Kiều để có biện pháp xử lý chính đáng với hành vi vi phạm nghề nghiệp (nếu có).

Trước đó, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng khi ồn ào nổ ra, sau khi ra về chủ Kha Khoa còn có hành động cố tình va chạm với 1 xe máy của người quen nữ nạn nhân G giữa đường. Sau đó, bà chủ phòng khám lại tiếp tục bị mời về trụ sở cơ quan chức năng để làm việc. 

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Hiện trường vụ va chạm được cho là chủ phòng khám Khánh Kiều cố tình thực hiện - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Theo nguồn tin ghi nhận được, chủ phòng khám Nha khoa Khánh Kiều là bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi. Cơ sở này được cấp phép hoạt động từ tháng 6/2013 tại 140 đường Nguyễn Tất Thành ( thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar). 

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Liên quan đến vụ việc chủ nha khoa tát khách hàng ở Đắk Lắk, trên mạng xã hội đang lan truyền một hình ảnh được cho là tài khoản mạng xã hội của bà chủ nha khoa lên tiếng yêu cầu dư luận nhìn nhận sự việc từ hai phía.

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