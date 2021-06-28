Vụ chủ nha khoa đánh khách hàng: Xuất hiện nhân vật bí ẩn mới và hành động 'cao tay' của chồng nạn nhân

Xã hội 28/06/2021 10:46

Mới đây, trên trang cá nhân, chồng của người phụ nữ bị bà chủ nha khoa ở Đắk Lắk đã bất ngờ có trạng thái "gây sốc" về sự việc.

Liên quan đến sự việc chủ nha khoa Khánh Kiều ở Đắk Lắk dùng điện thoại tát khách hàng, có lẽ vì quá bức xúc cho hành động trên mà nhiều người "soi xét" thông tin cũng như đến tận nhà bà chủ nhà khoa kia để tìm hiểu. Thậm chí, một số khác còn nhắn tin công kích cả gia đình người này.

Mới đây, anh N.T.L. - chồng nạn nhân bị đánh - đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân. Theo đó, anh L. muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã lên tiếng giúp đỡ gia đình mình nhưng cũng bày tỏ hy vọng mọi người bĩnh tĩnh, đừng làm phiền bố mẹ và người thân bà chủ này.

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Bài viết của chồng nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bên dưới phần bình luận, anh L. cũng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa mình và người xưng là chú của chủ phòng khám trên. Qua đó, người này muốn hẹn vợ chồng anh nói chuyện, đồng thời cũng cho biết bố mẹ bà chủ kia 2 -3h sáng vẫn nhận được nhiều cuộc gọi với nhiều lời nói tục tĩu.

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Tin nhắn anh cung cấp trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bài viết của anh L. ngay lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi cách hành xử văn minh của anh. Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến cảm thấy thương cho bố mẹ bà chủ kia vì "con dại cái mang".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Đ.T.G. - người trực tiếp bị bà chủ nha khoa dùng điện thoại tát vào mặt - cho biết, hiện răng mình vẫn còn đau và vẫn chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ người ra tay đánh mình. Chị cũng hơi sợ hãi, lo lắng khi ra đường, nhất là sau vụ xe máy của chồng bị ô tô có bà chủ nha khoa ngồi trên xe tông trúng.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị một phụ nữ được cho là chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

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Vợ chồng anh L. và bà chủ tranh cãi - Ảnh: Internet

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Quá bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, khi hai bên làm giải quyết xong việc và trở về nhà thì xe máy của phía chị G có va chạm với xe ô tô được cho là có bà chủ nha khoa ngồi trên. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

Trương Quốc Anh bàn chuyện chủ nha khoa tát khách hàng: 'Vui cho chồng nạn nhân và buồn cho bà chủ vì tự đạp đổ chén cơm của mình'

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