Liên quan đến sự việc chủ nha khoa dùng điện thoại tát khách hàng ở Đắk Lắk, mới đây, hot TikToker Trương Quốc Anh đã có một video nói lên ý kiến của mình.

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao về vụ việc một bà chủ nha khoa dùng điện thoại tát vào mặt khách hàng. Cụ thể, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xử lý răng và từng trả số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị bà chủ phòng khám là N.K.N. dùng điện thoại tát vào mặt. Vụ tranh cãi ở phòng khám - Ảnh: Internet Chồng chị G. là anh N.T.L. khi biết được vụ việc đã đến phòng khám làm cho ra lẽ. Tại đây, hai bên tiếp tục cãi vã, anh L. đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Lát sau, cơ quan chức năng địa phương đến và mời 2 bên về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, sau khi xong việc, trên đường trở về thì ô tô chở bà chủ nha khoa có xảy ra va chạm với 1 xe máy của người quen gia đình nạn nhân. Lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn xe - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Liên quan đến câu chuyện ly kỳ trên, TikToker Trương Quốc Anh đã có hẳn một video nói lên quan điểm của mình. Theo anh, khi xem đoạn tranh cãi giữa người chồng và bà chủ nha khoa, anh lại "cảm thấy vui cho vợ chồng nhà này" vì người chồng đã biết kiềm chế để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. "Mình cảm thấy vui cho vợ chồng nhà này. Có thể thấy anh chồng rất hùng hổ, gần như mất bình tĩnh và không còn làm chủ được bản thân nữa rồi. Có những lúc anh chồng giằng điện thoại của bà chủ kia nhưng lại rất may anh ấy không đập vỡ vì sẽ có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản. Hoặc là không tát và đánh bà chủ một nhát nào vì sẽ có tính chất côn đồ. Thế nên tôi mới bảo là may cho vợ chồng nhà này" - Trương Quốc Anh nói trong video.

TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình Nói về cái tát của bà chủ nha khoa với người vợ, Trương Quốc Anh cho biết "về tình thì sai rõ ràng rồi" nhưng về lý thì "rất khó để lại thương tích". Bên cạnh đó, anh cũng bàn về tai nạn giao thông xảy ra sau khi hai bên ra về. Theo anh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thái độ của bà chủ nha khoa mới là điều đáng chú ý. "Từ khi ở trong phòng khám (bà chủ) đã có thái độ thách thức, đến khi xảy ra va chạm thì bà chủ này vẫn ngồi trên xe chứ không xuống xem hậu quả như thế nào mà để cho người lái xe giải quyết. Thái độ như vậy thì vô tình bà chủ nha khoa này đã ném đi chém cơm của mình vì chắc chắn rằng sau khi những clip này được lan truyền trên mạng xã hội sẽ không có người dân nào đến đây khám nữa. Bà này chắc phải đổi nghề mới hoặc thay tên phòng khám" - Trương Quốc Anh nói trong video. Tiếp đó, anh cũng có những đánh giá về sự việc. Theo TikToker, việc này có thể sẽ được giảng hòa, bên nha khoa sẽ chịu thiệt nhiều hơn vì "mất chén cơm" còn vợ chồng nạn nhân có thể sẽ phải tìm một phòng khám khác để điều trị. Cuối cùng, Trương Quốc Anh cũng không quên dành lời khen cho người chồng vì đã bất chấp tất cả để bảo vệ vợ, rất "đáng đồng tiền bát gạo". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, bên cạnh những ý kiến đồng tình và ủng hộ TikToker, một vài cư dân mạng cũng cho rằng nếu giảng hòa thì chưa hợp lý vì gia đình nạn nhân xem như "tiền mất tật mang", họ "cà khịa" rằng nên cho nạn nhân "tát lại chị chủ quán" để sòng phẳng. Hiện, sự việc vẫn nhận được nhiều người quan tâm.

Vụ chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng: Chiếc ô tô không đâm vào xe chồng nạn nhân? Liên quan đến sự việc bà chủ phòng khám nha khoa tát vào mặt khách hàng ở tỉnh Đắk Lắk, mới đây, nạn nhân trong câu chuyện đã lên tiếng kể rõ sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-quoc-anh-ban-chuyen-chu-nha-khoa-tat-khach-hang-vui-cho-chong-nan-nhan-va-buon-cho-ba-chu-vi-tu-dap-do-chen-com-cua-minh-410351.html