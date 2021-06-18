TikToker Trương Quốc Anh đề ra 2 'nguyên tắc vàng' để netizen tự bảo vệ 'an toàn thông tin' trước 'nhiễu nhương' MXH

Xã hội 18/06/2021 22:42

Vừa qua, TikToker Trương Quốc Anh đã có buổi chia sẻ về những vấn đề xung quanh câu chuyện giới trẻ và mạng xã hội. Anh cũng nói lên những nguyên tắc của riêng mình khi tham gia vào "thế giới ảo" này.

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ ngày nay. Tin rằng, bất kỳ ai đều không thể phủ nhận sức hấp dẫn khủng khiếp đến mức gây nghiện của mạng xã hội bởi những tính năng rất hiện đại, hữu ích, thân thiện và luôn đặt người dùng vào vị trí trung tâm. 

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có thể trở nên rất nguy hiểm nếu con người không biết sử dụng nó đúng cách và đây chính xác là một con dao hai lưỡi. Trong thế giới ảo của mạng xã hội, người ta có thể núp dưới thân phận của nhiều người khác nhau, người xấu tốt thế nào là do bản thân người ấy tự xây dựng hình ảnh cho mình. 

Mục đích và cách sử dụng mạng xã hội của mỗi người cũng khác nhau. Nhiều người coi mạng xã hội đơn thuần chỉ để giải trí, là nơi giao lưu với bạn bè, xả stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Có nhiều người sử dụng mạng xã hội thành một kênh kinh doanh online, một công việc kiếm tiền nghiêm túc. Và tất nhiên, cũng có không ít kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, thậm chí tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, câu view, câu like, câu share để trục lợi bất chính.

Cũng vì lý do trên mà mới đây, trong một buổi phỏng vấn với Vietnamnet, hot TikToker Trương Quốc Anh đã có những chia sẻ về các nguyên tắc của riêng mình khi tham gia mạng xã hội mà theo anh những điều này trước hết là bảo vệ chính bản thân, và sau đó là sẽ giúp các bạn trẻ có lối suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống, và đặc biệt là tin tưởng vào hệ thống pháp luật hiện hành.

"Tôi rất cẩn trọng khi tiếp nhận một thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Chúng ta luôn nhớ, không phải thông tin nào được lan truyền, được nhiều người đọc hay chia sẻ cũng là thông tin chính xác. Vì thế, phải tự mình đặt ra những câu hỏi như: thông tin này từ đâu, thông tin có dụng ý gì, ai có lợi ở đây hay có thể gây hại cho ai...?

Thứ hai, xác định tính chính danh, sự tin cậy của trang mạng, tài khoản mạng xã hội, nghĩa là nguồn thông tin đó có chính thức, chính thống không. Nếu trả lời được rõ ràng các câu hỏi trên, chúng ta chắc chắn sẽ có cách tiếp nhận và xử lý phù hợp với thông tin đó" - Trương Quốc Anh chia sẻ.

truong quoc anh
TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, nam TikToker cũng cho biết người dùng cần cân nhắc kỹ các thông tin trước khi đưa chúng lên mạng xã hội, bởi sức lan tỏa trên mạng rất lớn, có thể gây ra những hệ lụy cho những người vô tội.

"Khi bạn muốn tố cáo một tổ chức hay bất kỳ một cá nhân nào, mình khuyên các bạn hãy làm đơn gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết. Tránh việc lợi dụng tính năng phát trực tuyến trên mạng xã hội để công kích bất kỳ ai, vì khi đó người sử dụng mạng xã hội rất dễ vi phạm pháp luật" -  nam TikToker chia sẻ với Vietnamnet.

Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh hiện đang là một cán bộ kiểm sát công tác ở Hà Nội. Anh nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, có cách nói chuyện hài hước, đi thẳng, đào sâu vào các vấn đề nóng hổi của xã hội nên có một lượng lớn fan hâm mộ trên MXH Facebook và TikTok.

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Từ khóa:   TikToker Trương Quốc Anh mạng xã hội giới trẻ dùng mạng xã hội

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