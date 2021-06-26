Vụ chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng: Chiếc ô tô không đâm vào xe chồng nạn nhân?

Xã hội 26/06/2021 18:57

Liên quan đến sự việc bà chủ phòng khám nha khoa tát vào mặt khách hàng ở tỉnh Đắk Lắk, mới đây, nạn nhân trong câu chuyện đã lên tiếng kể rõ sự việc.

Theo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tát vào mặt khách hàng gây xôn xao dư luận, mới đây, chị  Đ.T.G. nạn nhân trong vụ việc đã lên tiếng. 

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Chị G. bị đánh vào mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Chị G. cho biết mình bị nứt răng nên vào tháng 7/2020 đã đến Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều điều trị. Tại đây, chị được bác sĩ N.K.N. (chủ phòng khám) thay 4 chiếc răng với giá 12.800.000 đồng, thời gian bảo hành là 7 năm. Tuy nhiên, sau gần 1 năm thay răng, chị G. vẫn bị đau. Khi đi khám tại các nha khoa khác thì xác định bị viêm nướu, viêm lợi, 4 chiếc răng thay đã bị thâm.

Nhiều ngày trước, chị G. có đến phòng khám này đề nghị bà N. thay lại răng theo bảo hành nhưng chủ phòng khám chưa thay. Chị cũng cố liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng không được. Đến ngày 25/6, chị G. tiếp tục gọi thì bà N. hẹn hơn 10 giờ hôm sau ra phòng khám.

Tại phòng khám, chị G. ngồi hơn 1 tiếng nhưng bà N. vẫn không xuống làm. Quá bức xúc, chị G. ra quầy lễ tân nói với nhân viên nếu không làm thì phải nói một câu hoặc hẹn hôm khác chứ không thể bắt chị chờ như thế được.  Khi chị làm ồn, bà N. từ trên lầu xuống nhưng thản nhiên đi qua mặt chị, tới nói chuyện với người khác. Sau khi nói chuyện xong, bà N. quay sang mắng chị và thách thức nên chị G. mắng lại. Kết cục là bị bà N. cầm điện thoại tát vào mặt chị G.. Chồng chị G. sau khi hay tin đã đến giải quyết và tiếp tục xảy ra tranh cãi như đã biết. 

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Bà chủ nha khoa và anh chồng chị G. cãi nhau -  Ảnh: Chụp màn hình

 Thêm vào đó, chị G. cũng cho biết trên đường trở về từ cơ quan công an, có lẽ vì lúc tranh cãi chồng chị đã mở livestream tố cáo nên có rất nhiều người biết và chặn xe, trong đó có một người thân của chị G. cũng dùng xe máy chặm chiếc ô tô chở bà N. lại. Khi ấy, chồng chị đang giải vây cho ôtô thì chiếc xe này tông vào một xe máy.

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Sự thật là chồng chị G. đang cố giải vây cho chiếc xe chở người đánh vợ mình - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Còn về phía bà N., hiện vẫn chưa có phản hồi nào. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng 'đỏ mặt', chồng nạn nhân đến tìm thì bị ô tô đâm trên đường về

Chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng 'đỏ mặt', chồng nạn nhân đến tìm thì bị ô tô đâm trên đường về

Mới đây, một vụ mâu thuẫn giữa khách hàng và chủ phòng khám nha khoa trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã làm dư luận dậy sóng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

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