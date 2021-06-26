Chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng 'đỏ mặt', chồng nạn nhân đến tìm thì bị ô tô đâm trên đường về

Xã hội 26/06/2021 13:38

Mới đây, một vụ mâu thuẫn giữa khách hàng và chủ phòng khám nha khoa trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã làm dư luận dậy sóng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 26/6, cơ quan chức năng huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Ea Kar đang tiếp tục làm rõ vụ mâu thuẫn xảy ra tại Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều.

Được biết, trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền 2 đoạn clip liên quan một nữ khách hàng bị người phụ nữ - được cho là chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều ở địa phương  - tát vào mặt. Hai clip này đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị một phụ nữ được cho là chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

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Người vợ bị tát đến đỏ cả má - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Qúa bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Người được cho là chủ phòng khám nha khoa này cũng tỏ thái độ thiếu thiện chí, có lời nói xúc phạm, thách thức anh. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Chủ phòng khám nha khoa tát khách hàng 'đỏ mặt', chồng nạn nhân đến tìm thì bị ô tô đâm trên đường về - Ảnh 2
Chồng nạn nhân và người được cho là chủ phòng khám đang cãi nhau - Ảnh:Người Lao Động

Đáng chú ý, khi hai bên làm giải quyết xong việc và trở về nhà thì chủ phòng khám giữa đường tiếp tục va chạm với xe máy của 1 người quen phía chị G. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

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Hiện trường vụ tai nạn xe - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, trang fanpage được cho là của phòng khám nha khoa này đã có động thái đáp trả bằng việc tiếp tục lên tiếng thách thức cộng đồng mạng. 

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Bài viết của chủ phòng khám - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Bên cạnh đó, thông tin về vụ va chạm xe cũng được một cư dân mạng kể rõ chi tiết. Theo đó, người cầm lái chở người phụ nữ được cho là chủ nhà khoa là chồng cô. Trên đường đường đưa vợ từ nơi điều tra về thì anh này đã liên tục va chạm với chồng chị G.. Rất may, anh L. không bị thương tật gì.

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Thông tin vụ việc -  Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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