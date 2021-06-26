Liên quan đến vụ tin nhắn ngoại tình bằng mật mã "hack não" vừa qua, một số cư dân mạng đã dịch lại toàn bộ tin nhắn và phát hiện nhiều sự thật không ngờ.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết về vấn đề ngoại tình khiến không ít người "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa". Theo đó, anh chồng bị phát hiện nhắn tin với "tiểu tam" nhưng bằng một kiểu ngôn ngữ "hack não" hết sức bất ngờ. Bài viết của người vợ - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, trong một lần chồng quên tắt nàm hình điện thoại, chị vợ phát hiện người chồng bên cạnh việc lưu tên mình là "vợ iu" thì còn có một người khác với biệt danh tương tự kèm theo một hình trái tim (Vợ iu ❤). Đáng nói, thứ ngôn ngữ mà hai kẻ vụng trộm này dùng để trao đổi với nhau rất đặc biệt. Thay vì nhắn tin bằng chữ, cặp đôi đã dùng các biểu tượng icon ghép lại. Chị vợ sau đó cũng tìm lại đoạn ghi chú quy định mỗi biểu tượng ứng với các con chữ trong điện thoại của chồng.

Nội dung một phần tin nhắn và ghi chú - Ảnh: Chụp màn hình Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người vô cùng phẫn nộ với hành động 'lươn lẹo' đến mức tinh vi của người chồng. Một số cư dân mạng vì quá bức xúc đã dựa theo bảng ghi chú và dịch lại toàn bộ nội dung tin nhắn. Theo đó, một sự thật khác lại được "bóc trần". Theo như nội dung tin nhắn "mùi mẫn" của cặp đôi, netizen đoán rằng, "tiểu tam" này đang là sinh viên của một trường nào đấy bởi không ít lần cô gái đề cập đến chuyện bài vở và học phí. Người chồng này cũng tự nguyện chuyển tiền sinh hoạt và tiền học cho cô để "em không cần phải đi làm thêm" và "tiền của anh cũng là tiền của em".

Tin nhắn khi được dịch ra - Ảnh: Chụp màn hình Đây cũng là lời lý giải phù hợp cho sự thắc mắc của chị vợ trong bài viết trên khi nói rằng dạo trước chồng xài tiền rất nhiều, có tháng lên đến 15 triệu. Đáng chú ý, tin nhắn còn cho thấy anh chồng này đã có ý định ly dị vợ để đến với người tình, cả hai có kế hoạch đợi cô ấy ra trường sẽ đám cưới và sinh con. Cả hai đang mơ về 'ngôi nhà và những đứa trẻ' - Ảnh: Chụp màn hình Những tin nhắn sau khi được "dịch" ra tiếp tục gây bão dư luận. Theo như chị vợ chia sẻ ở bài viết trước, hai vợ chồng sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắng với nhau. Hiện, sự việc vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía các nhân vật.

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