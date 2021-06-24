Đỉnh cao của ngoại tình: Chồng dùng 'mật mã hack não' nhắn tin với 'tiểu tam' nhưng không thể qua mặt chị vợ cao tay

Xã hội 24/06/2021 13:40

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết "bóc phốt" chuyện ngoại tình khiến không ít người hoang mang. Theo đó, người chồng đã dùng ngôn ngữ kí hiệu hòng qua mặt vợ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết vế vấn đề ngoại tình khiến không ít người "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa". Theo đó, anh chồng bị phát hiện nhắn tin với "tiểu tam" nhưng bằng một kiểu ngôn ngữ "hack não" hết sức bất ngờ.

Cụ thể, một tài khoản Facebook đã đăng vào group kín kể về việc chồng có nhiều biệu hiện lạ như là đổi pass điện thoại, chi tiêu nhiều tiền (có tháng lên đến 15 triệu) gần 1 năm nay. Tuy nhiên, đến một ngày "cái kim trong bọc cũng lòi ra", chị vợ phát hiện trong điện thoại chồng bên cạnh việc lưu tên mình là "vợ iu" thì còn có một người khác với biệt danh tương tự kèm theo một hình trái tim.

"Gần 1 năm nay tôi đã thấy nó đổi pass điện thoại là tôi đã nghi rồi. Nhưng mà hôm nay cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Nó hớ hênh quên không tắt màn hình mà lại đi vệ sinh, thế là tôi tranh thủ mở cái mess của nó lên xem......Và WOW!!!! ngoài việc nó lưu tôi là "Vợ iu" thì ở đéo đâu lại tòi ra thêm 1 con 'Vợ iu ❤' nữa" - trích bài viết của người vợ.

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Bài viết của người vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, "thứ ngôn ngữ" ký hiệu mà cả hai dùng thì quả thật là không hiểu được. Theo đó, thay vì nhắn tin bằng chữ, cặp đôi kia đã dùng các biểu tượng icon ghép lại. Chị vợ sau đó cũng đã tìm lại đoạn ghi chú quy định mỗi biểu tượng ứng với các con chữ trong điện thoại của chồng.

"Biết gì không chúng nó đã tự tạo ra 1 bảng chữ cái đột biến từ abc bình thường trở thành icon như thế này đây. Ngồi dịch 1 lúc thì tôi đã dịch được ra rồi" - chị vợ bức xúc chia sẻ.

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Một trong những tin nhắn ngoại tình của anh chồng - Ảnh: Chụp màn hình
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Các ký hiệu được quy định khá sáng tạo - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, vì biết chồng cũng có tham gia group kín trên nên chị vợ muốn thông qua đây gửi "tối hậu thư" đến anh. Chị cho biết có thể bỏ qua và cho anh đúng 1 tiếng để suy nghĩ. Nếu sau đó không "nói chuyện" cho ra lẽ thì sẽ công khai tất cả lên Facebook.

"Tôi biết là anh có tham gia group này. Và tôi muốn nói luôn cho anh biết, nể tình tôi với anh  đã chung sống 2 năm qua lần này tôi có thể tha thứ cho anh. Tôi không quan tâm cả hai mất bao nhiêu lâu để tạo ra cái bảng chữ này, thông minh đấy, sáng tạo đấy nhưng đừng hòng qua mắt tôi.

Hôm nay, tôi cho anh đúng 1 tiếng nữa để tự suy nghĩ sau đó ra quán trà đá bà già ở ngã ba gần nhà nói chuyện, giờ tạm thời tôi che ava cho con "Vợ iu ❤", còn nếu không đừng trách tôi công khai mặt của anh trên Facebook" - trích bài viết của người vợ.

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Một cư dân mạng đã dịch ra toàn bộ tin nhắn- Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện sau đó đã rất nhanh thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc cho hành động "lươn lẹo" này của anh chồng. Thậm chí, có người còn giúp chị vợ "dịch" hết tất cả tin nhắn kí hiệu kia để làm rõ vấn đề.

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Vừa qua, một câu chuyện về việc ngoại tình đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi nổi giận với thái độ “vừa ăn cướp vừa la làng” cứ ngỡ chỉ xảy ra trên phim của kẻ giật chồng.

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Từ khóa:   tiểu tam Phốt ngoại tình ngôn ngữ ký hiệu

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