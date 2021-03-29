Một người phụ nữ đã báo với cơ quan chức năng rằng nhà bà có người đột nhập lấy mất 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, bà khai nhận đã tạo hiện trường giả để dọa chồng gì nghi ngờ ông ngoại tình.

Theo Công an TP.HCM, ngày 29/3, cơ quan chức năng huyện Đức Trọng cho biết vào ngày 27/3 vừa qua, công an huyện này đã tiếp nhận tin báo của bà N.T.B.P. (SN 1979, trú tổ 25, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) về việc khi bà và con gái về nhà phát hiện bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 500 triệu đồng được cất trong tủ quần áo tại phòng ngủ của 2 vợ chồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ qua chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cánh cửa kính phía sau nhà bị đập vỡ một phần, để lại nhiều mảnh kính vỡ rơi lại phía trong nhưng các khu vực xung quanh không phát hiện dấu vết khả nghi, không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài.

Vì vậy, cơ quan chức năng nhân định tấm kính trên bị vỡ do lực tác động từ phía trong ra, nhằm tạo hiện trường giả. Qua quá trình điều tra, vận động, đội CSHS đã thuyết phục được bà P. thành khẩn khai báo.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Bà P. khai nhận thời gian gần đây, cuộc sống hôn nhân giữa bà và chồng là ông T.V.P (SN 1971, trú tổ 25, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) có nhiều mâu thuẫn, bà giận chồng vì ông P. đi làm kiếm tiền nhưng không đưa tiền cho bà quản lý, khiến cho bà nghi ngờ chồng ngoại tình.

Đến trưa ngày 27/3, vợ chồng bà nhận số tiền 500 triệu đồng của anh L.N.P. đặt cọc mua đất và cất vào tủ. Thấy chồng đi vắng, bà P. nảy sinh ý định mang số tiền trên đi giấu để ông P. lo chuyện mất tiền bạc mà xao nhãng nhân tình. Bà đã đem toàn bộ tiền trong tủ cho vào bể lavabo trong nhà vệ sinh.

Bà P. cũng dùng 1 chiếc chày bằng kim loại đập bể kính cửa sau nhà rồi mở chốt cửa nhằm tạo hiện trường giả như có người đột nhập. Xong việc, bà cùng con gái ra ngoài từ 18h đến khoảng 19h20 cùng ngày rồi quay về và báo công an.

Tuy hiện tại, việc ông P. có tình nhân ở ngoài hay không vẫn chưa rõ nhưng cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tiền, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử phạt bà P. về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/NĐ-CP.

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