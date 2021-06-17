Vừa qua, một câu chuyện về việc ngoại tình đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi nổi giận với thái độ “vừa ăn cướp vừa la làng” cứ ngỡ chỉ xảy ra trên phim của kẻ giật chồng.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một mối quan hệ tay 4 cực kỳ ngang trái giữ 2 cặp đôi mà theo đó, những kẻ phản bội đã lươn lẹo và mặt dày để hết mức dù bản thân là người sai trái. Cụ thể, chủ nhân bài viết kể về câu chuyện của bạn mình và tấn bi kịch trong hôn nhân khi chồng ngoại tình. Người này cho biết gia đình người bạn thân này vốn rất hạnh phúc cho đến khi chị vợ nhận được tin nhắn từ một "anh đẹp trai" với nội dung đề nghị chồng bạn cô không qua lại với vợ anh ta nữa. Như để chứng minh những gì mình nói là đúng, anh đã gửi kèm rất nhiều tin nhắn mà chồng và "tiểu tam" trao đổi với nhau.

Một phần bài viết của chủ tài khoản - Ảnh: Internet Được biết, kẻ thứ ba là công nhân đang làm tại công ty mà chồng cô bạn quản lý, đã có con, "dáng người mũm mĩm dễ thương trong mắt các anh. Nhưng ẩn sâu vẻ bề ngoài ấy lại là nội tâm thâm độc và sự khôn lỏi". Sau khi mọi việc đổ bể, một mặt chồng này xin lỗi và mong nhận được tha thứ. Thậm chí đòi sống đòi chết nếu chị vợ ly hôn, mặt khác lại tiếp tục dỗ dành cô người yêu trong tối kia. Vì đứa con 3 tuổi, chị vợ này chấp nhận tha thứ.

Tuy nhiên, ít lâu sau, người vợ trong một lần cầm điện thoại chồng đã phát hiện tin nhắn giữa anh ta với tình dịch: "Anh lên skype nhắn tin với em đêm nay được không?". Và thế là hàng loạt tin nhắn giữa 2 người từ ngày bị phát hiện đã chuyển qua chat và gọi điện trên skype. Tin nhắn với chồng nữ chính - Ảnh: Internet Khi sự thật (lại) bị phát hiện, việc khẩu chiến là chuyện đương nhiên xảy ra. Tuesday cũng không phải dạng vừa, "vừa ăn cướp vừa la làng", quay lại mắng chị vợ: "Ngu, không giữ được chồng" và có thái độ vô cùng thách thức. Tuy nhiên, trước mặt người chồng thì tiểu tam cho rằng mình mới là người bị ức hiếp. Đáng chú ý, anh chồng của Tuesday này cũng không có tiếng nói, không quản được vợ mình để "chạy khắp nơi ve vãn chồng người khác". Tin nhắn cãi nhau với nữ chính - Ảnh: Internet Ở cuối bài đăng cô cho biết: "Mình viết bài này chỉ muốn hỏi mọi người công bằng ở đâu cho bạn mình, khi đều là phụ nữ đều có con hết rồi mà lại cố tình đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta chỉ vì cái ích kỷ và dục vọng của bản thân". Dưới bài đăng, rất nhiều người khuyên chuyện đã đến nước này thì nên ly hôn. Việc giữ được bình tĩnh và không đánh ghen, làm ồn ào của cô vợ được đánh giá là bản lĩnh. Nói cho cùng nếu người đàn ông không thay lòng thì chẳng có Tuesday nào dụ dỗ được.

Đánh ghen 'máu lửa' nhất mạng xã hội: Vợ 'trấn' tình nhân của chồng xuống đường, dùng giày cao gót 'quật' tơi tả Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng. Theo đó, chị vợ không ngừng dùng giày cao gót đánh vào người "tiểu tam" mặc cho cô này vang xin tha thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-ngoai-tinh-giua-nam-quan-ly-va-co-cong-nhan-nao-loan-mxh-viet-chong-mot-mat-xin-loi-mot-mat-tim-duong-ve-van-tieu-tam-409083.html