Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng. Theo đó, chị vợ không ngừng dùng giày cao gót đánh vào người "tiểu tam" mặc cho cô này vang xin tha thứ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một cảnh đánh ghen vô cùng "máu lửa". Một người phụ nữ mặc váy ngắn trực tiếp đè tình nhân của chồng ra đường và "xuống tay" không thương tiếc.

Qua đoạn clip, có thể thấy câu chuyện diễn ra ngay trên đường lộ, người phụ nữ váy hồng ngồi hẳn trên người cô gái váy đen vừa chửi vừa đánh tới tấp. Thậm chí, người này còn rút luôn giày cao gót quất liên tục vào người "tiểu tam" cho hả giận. Trong khi đó, cô gái phía dưới thì chỉ biết nằm im chịu trận, cố lấy tay ôm đầu để tránh những cú đánh "trời giáng" của người phía trên.

Chị vợ đánh 'tiểu tam' không thương tiếc - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc kệ cô gái khóc lóc nhận lỗi và xin tha nhưng người phụ nữ vẫn không từ bỏ mà ngược lại thái độ ngày càng khoái chí, cười rất hả hê. Một lúc sau, có người trông thấy liền đi tới can ngăn nhưng chị vợ càng đánh càng "hăng", nhất định không chịu bỏ qua cho nhân tình của chồng.

“Cô ơi, đứa này có truyền thống đi cặp bồ, để cho vợ người ta đánh cho quen rồi ạ. Cái loại mày một đời chồng, một đứa con rồi mày còn thích đẻ thêm mấy đứa nữa cho người ta hả?” - người vợ nói với người đi đường.

Chưa dừng lại ở đó, có lẽ vì quá bức xúc, chị vợ còn lớn tiếng thách thức những người có ý định ngăn cảnh rằng cứ gọi công an và bố mẹ nạn nhân tới để nói chuyện cho ra lẽ.

“Cô gọi hết ra đây. Cô gọi ai cũng được, còn nếu không thì cháu muốn cả nhà nó ra đây cơ. Cô có thích gọi không? Cháu nhờ cô gọi bố mẹ nó ra đây hộ cháu. Cháu cám ơn cô” - chị vợ nói.

Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã thu hút động đảo sự quan tâm của dư luận. Dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng nếu nhìn nhận công tâm thì cả hai bên đều có cái sai của mình. Cô bồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không đúng nhưng chị vợ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì cũng khó ai mà chấp nhận được bởi có rất nhiều cách để "triệt hạ" tận gốc cả kẻ phản bội và nhân tình.

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