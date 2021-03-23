Nữ sinh lớp 7 bị xâm hại còn bị 30 người vây đánh ghen hội đồng

Xã hội 23/03/2021 18:57

Mới đây, cơ quan chức năng vừa tạm giữa một nam thanh niên vì đã xảy ra quan hệ với một nữ sinh lớp 7. Đáng chú ý, nữ sinh này còn bị đánh ghen hội đồng bởi bạn gái của người này sau đó.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 23/3, thượng tá Phạm Việt Hùng - phó trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết đã tạm giữ hình sự một nghi phạm để điều tra về hành vi "giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi" mà nạn nhân là một nữ sinh lớp 7 tên M.. 

Danh tính người này được xác định là Lê Thanh Trung (19 tuổi), ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. 

Trước đó, gia đình ông H.T.H. (cha ruột em M.) - ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới - trình báo công an về việc em bị xâm hại và bị đánh hội đồng.

Theo Công an TP.HCM, cụ thể, M. có quen biết với Ng. và D.A (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới). Tối ngày 25/2, A. có chở M. đến nhà Lê Thanh Trung chơi. Khi M. cùng A. đến thì có Trung, Ng. H. và một số người đang tổ chức nhậu. M. vào nhậu cùng đến khoảng 23h thì kêu những người nhậu chung chở về nhà, nhưng bị từ chối, nói M. ngủ lại nhà của Trung. 

Lúc đầu, M. không chịu nhưng do những người này không đồng ý đưa về, đồng thời Trung cam kết M. ngủ một mình và sẽ không làm gì. 

Cửa phòng hỏng nên M. không đóng được, mà chỉ khép hờ. Đến gần sáng, khi M. còn đang ngủ, Trung bất ngờ vào phòng rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em. M. có phản kháng nhưng không thành. Quan hệ xong, Trung chở M. về. Sau đó Trung có nhắn tin xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm, còn M. không nói với gia đình.

Tuy nhiên, Trung lại kể chuyện xảy ra quan hệ với M. cho Th. nghe. Sau đó, người này kể lại sự việc với bạn gái Trung là T. Lúc này, T. đã nhắn tin đe dọa và hẹn M. ra "giải quyết".

Ngày 6/3, M. đến địa điểm mương Mười Thân (xã Tấn Mỹ) gặp T. thì đã có 10 người chờ sẵn. Tại đây, T. đã có hành vi chửi, dùng nón bảo hiểm đánh M. và cắt tóc, quay clip.

nu sinh lop 7
Nữ sinh bị nhóm người vây đánh hội đồng - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 8/3, M. tiếp tục đến địa điểm trên để gặp T. lần nữa. Khi M. đến tại đây đã có khoảng 30 người, họ dùng xe máy chặn ngay đầu đường không cho người lạ vào khu vực này. Lúc này, Th. cùng 2 người nữ khác lấy lý do Trung đã quan hệ với M. nên đánh, chửi và lột áo làm nhục. Lúc này có người đã quay lại clip, rồi mới cho M. về. Quá hoảng sợ, M. uống thuốc ngủ tự tử, được gia đình phát hiện kịp thời.

Sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình, công an huyện Chợ Mới đã đưa nữ học sinh đi giám định, đồng thời triệu tập những người hành hung nữ sinh cùng nhân chứng để làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Trung đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ khóa:   An Giang hiếp dâm đánh ghen

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