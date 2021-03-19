Clip đánh ghen gay cấn: Thấy vợ hất nước mắm vào mặt tình nhân, chồng thẳng tay cho vợ ăn tát nhưng lại bị hội chị em của vợ đánh ‘không trượt phát nào’

Xã hội 19/03/2021 13:31

Trên mạng xã hội Tik Tok vừa qua lan truyền đoạn clip về vụ đánh ghen gay cấn. Cô vợ vì tức giận đã hất nước mắm vào mặt chồng và tình nhân. Khi người chồng phản kháng đã bị "hội chị em" của vợ tát liên tục 20 cái.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, hôm qua, trên mạng xã hội Tik Tok lan truyền một đoạn clip cảnh đánh ghen gay cấn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Người đăng video cho biết: "Chồng của bạn thân đang dẫn gái đi ăn. Vợ hất nước mắm vào mặt bồ. Chồng bênh bồ, tát vợ. Thế là mình nhảy vào tát thằng chồng liên tục - 20 cái tát liên tục!"

Từ đoạn clip, có thế thấy cô vợ đội mũ bảo hiểm trắng dẫn theo con trai nhỏ đi bắt ghen chồng và tình nhân - cô gái mặc váy vàng - khi cả hai đang ngồi trong quán ăn. Trong khi đó, cô gái đội nón bảo hiểm xanh là bạn thân của chị vợ và cũng là người đăng tải đoạn clip. Ngoài ra, câu chuyện sau đó còn xuất hiện thêm một cô gái đội mũ bảo hiểm xám - một người bạn thân khác của chị vợ.

Tuy đoạn clip không có tiếng, nhưng có thể thấy các nhân vật đang cãi nhau khá căng thẳng. Đôi tình nhân kia đã nói gì đó khiến chị vợ vô cùng tức giận, sẵn tay hất cả bát nước mắm vào mặt chồng và “tiểu tam”.

Chỉ thấy người đàn ông lập tức đứng dậy, đi về phía tình nhân như che chắn, bảo vệ. Thậm chí, “kẻ phụ bạc” này còn bênh bồ, thẳng tay tát vợ trước mặt cậu con trai và nhiều khách tại quán. Đau lòng hơn, có khoảnh khắc anh này khi bị dồn đến đường cùng còn định cầm chai nước trên bàn để phản kháng, đánh lại vợ mình.

Tuy nhiên, “hội chị em” của vợ đã không để chuyện đó xảy ra. Người bạn mũ xám nhanh tay chộp lấy chai nước trước khi gã chồng vũ phu định ra tay với vợ. Về phía kẻ thứ 3, cô ta chỉ đứng yên mà không có động thái gì.

danh ghen gay can
 Gã chồng bị 'hội chị em' của vợ lao vào tấn công - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã khiến cư dân mạng được phen dậy sóng. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước hành động của người chồng và sự dửng dưng, như không liên quan đến mình của “tiểu tam”.

Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng việc dẫn con theo và để trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi, đánh nhau là hạnh động không đúng vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ sau này. Liên quan đến vụ việc, người trong cuộc cũng đã lên tiếng giải thích: "Đang đón con đi học về thì ghé vào nói chuyện luôn chứ không phải có ý định đánh ghen nhé. Vứt (chồng) rồi mà nó lì, không chịu ký đơn nên mới phải ra gặp để nó ký đó".

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Từ khóa:   mạng xã hội Tik Tok clip đánh ghen tạt nước mắm

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