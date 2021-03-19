Vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh dã man trong lô cao su: Cầu cứu 1 người khác xin đưa về, nhưng người này bỏ đi

Xã hội 19/03/2021 09:39

Nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công trong lô cao su vắng cho biết, em xin một người đàn ông đưa về, nhưng người này liền bỏ đi. M. thấy mình đang nằm trong một cái hố, gần đó là chiếc xe đạp. Sau đó, em men theo ánh sáng bóng điện tự tìm về đến nhà cô ruột gần đó.

Theo Người Lao Động, ngày 18/3, sau 1 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của T.N.T.M. (12 tuổi) - nạn nhân trong vụ nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công trong lô cao su - đã ổn định và được cho về nhà.  

Tuy nhiên, em M. vẫn rất lo sợ, khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Trên mặt M. vẫn có rất nhiều vết thương, đôi mắt sưng húp do bị đánh.

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T.N.T.M. là học sinh lớp 6, trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi được bố mẹ động viên, em M. kể lại rằng ngày 17/2, khi đi học về ngang lô cao su thì bị một người đàn ông lôi tóc từ phía sau.

"Con quay lại thì chỉ kịp thấy một người đàn ông mang áo, quần lửng màu đen, bịt khẩu trang, người này đánh liên tiếp vào vùng mặt, rồi đầu, con có kêu cứu, van xin tha nhưng vẫn bị người này dùng chân kẹp vào mặt rồi đánh kéo lê, sau đó con bất tỉnh không còn biết gì" - Em M. chia sẻ với báo Người Lao Động.

M. cho biết thêm rằng người này có dắt theo một con chó. Em chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của một người đàn ông hỏi "có sao không?". Em xin người này đưa về, nhưng người này liền bỏ đi. M. thấy mình đang nằm trong một cái hố, gần đó là chiếc xe đạp. Sau đó, em men theo ánh sáng bóng điện tự tìm về đến nhà cô ruột gần đó.

Anh Nguyễn Thanh Nhân (cha của M.) nghẹn ngào cho hay gia đình và công an huyện, VKSND huyện Châu Đức cùng gia đình đã tới hiện trường để điều tra vụ việc trong ngày hôm đó.

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 Con đường M. đi học - Ảnh: Người Lao Động

Theo dấu vết tại hiện trường, từ vị trí M. gặp kẻ lạ cho đến khi em bị kéo lê đến hố là qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau khoảng 3m, vậy nên M. đã bị kéo lê khoảng 60 mét từ đường đến chiếc hố nơi M. kể.

Camera của tiệm tạp hóa - nơi M. cùng bạn của mình dừng lại mua bánh - cũng giúp xác định được hình ảnh cuối cùng của em trước lúc M. đi lên con đường mòn ngã 3, dẫn ra lô cao su là lúc 17h24, chiều ngày 17/3.

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 Hình ảnh từ camera của tạp hóa - Ảnh: Vietnamnet

Theo mẹ của M., 2 vợ chồng xưa nay không có hiềm khích, hằn thù với ai. Bản thân M. cũng là đứa hiền lành, chưa từng nghe phản ánh gây gổ hay đánh nhau với bạn.

Được biết, gia đình em M. thuộc diện khó khăn, cả bố và mẹ đều làm vườn hoặc đi làm thuê làm mướn cho người khác. Ngôi nhà đang ở cũng chỉ được xây tạm bợ, chắp vá giữa khu cao su ít người qua lại. Đó cũng là lý do đường đi học của M. phải đi băng qua các lô cao su vắng. Ngoài bố mẹ, M. còn có thêm một em gái 4 tuổi.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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