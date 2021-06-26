Cận cảnh 'động quỷ' vụ buôn bán thiếu nữ ở Nam Định: Nhà giăng lưới thép như cũi, không ai biết có bao nhiêu người, vào ra tấp nập

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) nhận trình báo của chị N.T.H. (ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) việc gia đình có con gái 14 tuổi tên P.T.T. mất tích, không liên lạc được. Quá trình điều tra, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 23/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nam Định ) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Tuấn Anh (29 tuổi, cùng quê ở Phú Thọ) để điều tra về tội buôn bán người dưới 16 tuổi.

Theo Tiền Phong, hồ sơ vụ án cho biết, sau khi mãn hạn tù 5 năm về tội mua bán người vào năm 2015, Trương Tuấn Anh trở về sinh sống ở Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tháng 7/2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương. Theo người dân địa phương, ngoài mở quán, Trương Tuấn Anh còn cung cấp gái, nhân viên cho các quán karaoke, masage trên địa bàn.

Chiều 16/6, lực lượng công an hai tỉnh đồng loạt bắt giữ Tuấn và Tiến, khám xét nơi ở của hai bị can. Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện sáu bé gái có độ tuổi từ 14 đến 15 và hai người phụ nữ khác. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng PC02 Công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, số nhân viên này đều được đối tượng Đinh Văn Tiến “mua” về và cưỡng ép trở thành tiếp viên và người tiếp tay, “bán” người cho Tuấn Anh là Đinh Văn Tiến.

"Hai vợ chồng Tuấn Anh có nhà ở Khu 8 xã Hy Cương nhưng thuê thêm 1 ngôi nhà 2 tầng ở cùng khu. Ngôi nhà này chính là nơi “nuôi” các cô gái để phục vụ cho quán karaoke và masage. Nhà thường đóng kín, tầng 2 giăng lưới thép thành một cái cũi, không ai biết có bao nhiêu người trong nhà, chỉ thấy chở ra, chở vào tấp nập, toàn là thiếu nữ" - một người dân chia sẻ với Tiền Phong.

Căn nhà nơi giam giữ các đối tượng - Ảnh: Tiền Phong

Về mối quan hệ giữa Đinh Văn Tiến và Tuấn Anh, được biết, tháng 2/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Tiến có quen biết và xin làm nhân viên trông coi quán cho Tuấn Anh.

Khai với điều tra viên, Tiến cho hay, thông qua mạng xã hội, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi trú tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Các đối tượng được Tiến chú ý là có hình thể phát triển, trông xinh xắn, thích ăn diện và sống ảo trên mạng. Sau khi làm quen, Tiến lừa các nạn nhân lên Phú Thọ làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Lúc các bé gái “sập bẫy”, đồng ý đi theo lên Phú Thọ, Tiến sẽ giao lại các bé cho Trương Tuấn Anh.

Trong tháng 4/2021, Tiến lần lượt đưa P.T.T.T. (sinh năm 2006, trú tại huyện Hải Hậu); N.T.T.L. (sinh năm 2006, trú tại huyện Hải Hậu); T.N.K. (sinh năm 2003, trú tại Huyện Nam Trực); P.T.L. (sinh năm 2005, trú tại huyện Nghĩa Hưng); Tiếp đến, ngày 2/5, Tiến đưa Đ.T.A.N. (sinh năm 2005, trú tại huyện Hải Hậu) và ngày 14/6 đưa P.T.T. (sinh năm 2007, trú tại huyện Hải Hậu) lên Phú Thọ bàn giao cho Trương Tuấn Anh.

Theo Gia đình & Xã hội, em N.T.T.L. cho biết tháng 4/2021, khi lên đến Phú Thọ, Tiến chuyển nhóm của L. cho Trương Tuấn Anh (SN 1992). Sau khi được đi làm tóc, mua sắm, các em bị Tuấn Anh ép viết giấy vay nợ, buộc phải ở lại làm nhân viên quán karaoke, massage. Các bé gái bị tịch thu điện thoại không cho liên lạc với gia đình.

Nhà của em P.H.T. - Ảnh: Gia đình và xã hội

Em P.H.T. rất sợ hãi khi mới được giải cứu về nhà. Mẹ H.T. cho biết, những ngày đầu, em khóc liên tục và giam mình trong phòng không dám tiếp xúc với ai. Mấy hôm nay T đã được mẹ đưa về bà ngoại để trấn an tinh thần. Đây cũng chính là bài học lớn đối với T và gia đình.

Nói về vụ việc, một cán bộ công an cho biết: "Nếu không có lá đơn từ người mẹ của cháu bé 14 tuổi ở Hải Hậu, các cháu gái sẽ chưa biết ngày nào thoát khỏi "động quỷ" này để về đoàn tụ với gia đình, thậm chí chưa biết cuộc đời sẽ đi về đâu". Theo điều tra viên này, đã có vụ việc tương tự nhưng không được điều tra, xử lý được là do chính phía gia đình giấu giếm sự việc vì sợ mang tiếng có con hư.

"Nhiều trường hợp chủ chứa và đám ma cô còn lừa các cháu sử dụng ma tuý, trở thành con nghiện, nghe theo mọi sự sai bảo để có tiền mua thuốc" - cán bộ công an chia sẻ và cảnh báo các gia đình trong việc nuôi dạy, quản lý con cái.