Khởi tố đôi tình nhân làm lây lan Covid-19 cho nhiều người

Xã hội 24/06/2021 10:33

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 cặp tình nhân vì hành vi làm lây lan Covid-19 trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 24/6, Viện KSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 11/6, Quý bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng tại chốt kiểm dịch COVID-19. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, xác định Quý và Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Dù biết từ ngày 24/5, TP Bắc Ninh nâng cấp độ phòng chống dịch, thực hiện biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch theo phương châm gia đình cách ly với gia đình, không ra đường sau 20h.

Tuy nhiên ngày 26/5, Phương vẫn đi xe ôm từ Hà Nội về đây. Khi đến đường cao tốc quốc lộ 1A, Quý đón Phương về nhà anh ta ở khu 7, phường Đại Phúc. 

covid 19
Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) - Ảnh:  Tuổi Trẻ

Theo Lao Động, từ ngày 3/6, Quý đã có dấu hiệu ho, đau mỏi toàn thân. Khoảng 23h ngày 9/6, Quý và Phương thuê phòng 402 nhà nghỉ Nắng Hồng tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. 

Khoảng 19h ngày 10/6, Quý đến nhà anh N.V.T (SN 1986, ở khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) để nói chuyện trong khoảng 60 phút, khoảng cách giữa hai người khoảng 1m. Sau đó, Quý đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu cạn YNa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và có hành vi chửi bới, thách thức tổ công tác.

Lực lượng Công an đã khống chế, đưa Quý về trụ sở để làm việc. Đến 16h ngày 11/6, Quý được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đưa đến Bệnh viện Quân Y 110 để kiểm tra và xác định Quý dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi thông báo với Quý về việc Quý đã mắc COVID-19, Bệnh viện Quân Y 110 yêu cầu Quý khai báo lịch trình liên quan để lập phiếu điều tra về dịch tễ. Tuy nhiên, Quý không phối hợp, không viết khai báo y tế, cũng không khai báo việc đã tiếp xúc gần với anh T.

Sau khi tiến hành truy vết, đơn vị chức năng xác định có 71 F1 tiếp xúc gần với Quý và đưa đi cách ly tập trung. Ngày 14 và 17/6, lần lượt F1 của Quý là Phương và anh T. được xác định dương tính với COVID-19.

Cũng theo Tuổi Trẻ, về đối tượng Phương, cơ quan chức năng xác định Phương biết rõ các quy định về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 và đang ở trong vùng dịch nhưng vẫn đi nhiều nơi. Trong ngày 10 và 11/6, Phương tiếp xúc với hai người đàn ông khiến cả 2 mắc COVID-19.

Bà Phương Hằng đồng ý 'trong 1 nốt nhạc' trước lời ‘cầu cứu’ 10 nghìn liều test nhanh Covid-19 của BV Nhi đồng TP

Bà Phương Hằng đồng ý 'trong 1 nốt nhạc' trước lời ‘cầu cứu’ 10 nghìn liều test nhanh Covid-19 của BV Nhi đồng TP

Trong buổi livestream tối ngày 8/6, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ đã đồng ý hỗ trợ 10 nghìn liều test nhanh Covid-19 cho Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Ninh cặp tình nhân dương tính thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1