Khởi tố đôi tình nhân làm lây lan Covid-19 cho nhiều người

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 cặp tình nhân vì hành vi làm lây lan Covid-19 trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 24/6, Viện KSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Trước đó, ngày 11/6, Quý bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng tại chốt kiểm dịch COVID-19. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, xác định Quý và Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Dù biết từ ngày 24/5, TP Bắc Ninh nâng cấp độ phòng chống dịch, thực hiện biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch theo phương châm gia đình cách ly với gia đình, không ra đường sau 20h.

Tuy nhiên ngày 26/5, Phương vẫn đi xe ôm từ Hà Nội về đây. Khi đến đường cao tốc quốc lộ 1A, Quý đón Phương về nhà anh ta ở khu 7, phường Đại Phúc. Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo Lao Động, từ ngày 3/6, Quý đã có dấu hiệu ho, đau mỏi toàn thân. Khoảng 23h ngày 9/6, Quý và Phương thuê phòng 402 nhà nghỉ Nắng Hồng tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Khoảng 19h ngày 10/6, Quý đến nhà anh N.V.T (SN 1986, ở khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) để nói chuyện trong khoảng 60 phút, khoảng cách giữa hai người khoảng 1m. Sau đó, Quý đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu cạn YNa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và có hành vi chửi bới, thách thức tổ công tác. Lực lượng Công an đã khống chế, đưa Quý về trụ sở để làm việc. Đến 16h ngày 11/6, Quý được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đưa đến Bệnh viện Quân Y 110 để kiểm tra và xác định Quý dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi thông báo với Quý về việc Quý đã mắc COVID-19, Bệnh viện Quân Y 110 yêu cầu Quý khai báo lịch trình liên quan để lập phiếu điều tra về dịch tễ. Tuy nhiên, Quý không phối hợp, không viết khai báo y tế, cũng không khai báo việc đã tiếp xúc gần với anh T. Sau khi tiến hành truy vết, đơn vị chức năng xác định có 71 F1 tiếp xúc gần với Quý và đưa đi cách ly tập trung. Ngày 14 và 17/6, lần lượt F1 của Quý là Phương và anh T. được xác định dương tính với COVID-19. Cũng theo Tuổi Trẻ, về đối tượng Phương, cơ quan chức năng xác định Phương biết rõ các quy định về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 và đang ở trong vùng dịch nhưng vẫn đi nhiều nơi. Trong ngày 10 và 11/6, Phương tiếp xúc với hai người đàn ông khiến cả 2 mắc COVID-19.

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