Bà Phương Hằng đồng ý 'trong 1 nốt nhạc' trước lời ‘cầu cứu’ 10 nghìn liều test nhanh Covid-19 của BV Nhi đồng TP

Xã hội 09/06/2021 09:09

Trong buổi livestream tối ngày 8/6, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ đã đồng ý hỗ trợ 10 nghìn liều test nhanh Covid-19 cho Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Tối ngày 8/6, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng một số nhân viên và khán giả yêu quý mình qua sóng livestream. Nói về điều này, bà Hằng cho biết vì không thể tụ tập đông người nên lần đầu tiên vợ chồng bà tổ chức tiệc kỷ niệm đơn giản như thế "chứ mọi năm là ở phố đi bộ của Trường đua Đại Nam có từ 1 đến 2 nghìn người".

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Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' trong buổi livestream tối ngày 8/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, cũng tại buổi lễ này, bà Hằng tiết lộ đã đồng ý hỗ trợ 10.000 test nhanh cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố "trong vòng 1 nốt nhạc".

“Vừa rồi Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có cầu cứu tôi tài trợ test nhanh cho mấy em nhỏ trong vòng 15 phút để biết có covid hay không. Họ xin 10 nghìn liều thì tôi đã đồng ý mua tặng để test cho các em giúp bệnh viện không bị phong tỏa như những bệnh viện khác. Lỡ có một em vào mà mắc Covid thì coi như toàn bộ bệnh viện bị phong tỏa cho nên giải pháp này tôi đã đồng ý trong một nốt nhạc. Những gì chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ làm bằng cả trái tim" - bà Phương Hằng chia sẻ trong livestream.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng chủ tịch Đại Nam làm những việc thiện chớp nhoáng như thế. Theo đó, vài năm về trước, bà Phương Hằng từng tức tốc mang hơn 800 triệu đồng bay sang Singapore trong đêm để cứu một cháu bé não úng thủy cần phẫu thuật gấp nhưng không có tiền chạy chữa. Hiện tại, cháu bé này đã bình phục và có một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh.

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Bà Phương Hằng cứu cháu bé bị não úng thủy - Ảnh: Internet

Bên cạnh những việc làm âm thầm, vợ chồng bà Hằng cũng mở ra một quỹ từ thiện "Hằng - Hữu" (đã hoạt động được 7 năm) để cứu giúp những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, não ủng thủy nhưng gia cảnh nghèo khó. Nhờ có quỹ này, rất nhiều cuộc đời đã được "tái sinh". Có lẽ, cũng vì thế mà trong buổi livestream, khi nghe có người thắc mắc về việc từ thiện, bà Hằng đã bức xúc buộc miệng: "Làm cũng bị chửi mà không làm cũng bị chửi, thật khó chiều lòng được tất cả mọi người".

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Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng ủng hộ chống dịch Covid-19

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