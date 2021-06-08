Dân mạng xôn xao vì lâu quá không thấy 1000 tỷ đồng ủng hộ chống COVID-19 của vợ chồng bà Phương Hằng

Xã hội 08/06/2021 16:39

Từng tuyên bố ủng hộ 1000 tỷ cùng số lượng lớn vắc xin giúp đất nước chống COVID-19, nhiều người thắc mắc sao không thấy tên công ty ông Dũng trong danh sách ủng hộ của chính phủ.

Những ngày vừa qua, bên cạnh những lùm xùm với giới nghệ sĩ, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn được biết đến như những người rất hay làm các công việc thiện nguyện giúp đời. Trước đó, trong một lần livestream, bà Hằng từng tuyên bố sẽ hiến đất với trị giá 1000 tỷ đồng ủng hộ đất nước chống COVID-19. Vào một lần khác, ngay khi bắt đầu một buổi livestream, bà chủ Đại Nam tiếp tục cho biết đã liên hệ với các bên chuẩn bị mua từ 10-15 triệu liều vắc-xin phục vụ miễn phí cho người dân. 

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Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, một số cư dân mạng thắc mắc "không biết vợ chồng đại gia đã ủng hộ chưa" vì không tìm thấy tên Công ty cổ phần Đại Nam của hai người trong danh sách các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ vắc-xin. Ngay sau đó, đã có bình luận trả lời rằng có thể đất chưa bán được nên chưa nhận tiền và công bố.

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 Ý kiến của một số cư dân mạng - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, theo Pháp luật Việt Nam, ngày 10/5, ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã có văn bản gửi đến tỉnh Bình Dương đề xuất hiến tặng 2ha đất (trị giá 500 tỷ đồng) tại Block A38 và Block A39 thuộc KDC Đại Nam để giúp Quỹ phòng, chống dịch.

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Ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet

Ngày 12/5, ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương đề nghị hiến tặng thêm 2 Block: A47 có 22 lô với tổng diện tích là: 3.446,5m2 và A48 có 106 lô với tổng diện tích là 16.610,3m2. Tổng cộng, 128 lô đất với diện tích 20.056,8m2 (khoảng 2 ha).

Như vậy, tổng diện tích mà ông Huỳnh Uy Dũng muốn hiến tặng cho Quỹ phòng, chống COVID - 19 là 4 ha, với tổng giá trị ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19.

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Cận cảnh bên trong nhà máy sản xuất găng tay đang hoàn thiện của ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Còn về chuyện mua vắc xin, như trong livestream đã bà Hằng cho biết, phía bà cần thêm thời gian để có thể chuyển số thuốc đó về Việt Nam và sẽ chuyển liên tục tới khi đủ số lượng. Thêm vào đó, được biết, ông Dũng gần đây đang tiến hành dự án xây dựng nhà máy găng tay và theo như bà Hằng tiết lộ, lô hàng đầu tiên sẽ tặng cho Việt Nam trong mùa dịch này.

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