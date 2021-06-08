Dân mạng xôn xao vì lâu quá không thấy 1000 tỷ đồng ủng hộ chống COVID-19 của vợ chồng bà Phương Hằng

Những ngày vừa qua, bên cạnh những lùm xùm với giới nghệ sĩ, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn được biết đến như những người rất hay làm các công việc thiện nguyện giúp đời. Trước đó, trong một lần livestream, bà Hằng từng tuyên bố sẽ hiến đất với trị giá 1000 tỷ đồng ủng hộ đất nước chống COVID-19. Vào một lần khác, ngay khi bắt đầu một buổi livestream, bà chủ Đại Nam tiếp tục cho biết đã liên hệ với các bên chuẩn bị mua từ 10-15 triệu liều vắc-xin phục vụ miễn phí cho người dân.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, một số cư dân mạng thắc mắc "không biết vợ chồng đại gia đã ủng hộ chưa" vì không tìm thấy tên Công ty cổ phần Đại Nam của hai người trong danh sách các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ vắc-xin. Ngay sau đó, đã có bình luận trả lời rằng có thể đất chưa bán được nên chưa nhận tiền và công bố.