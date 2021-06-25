'Thiếu nữ vắt vai 12 mối tình' có động thái lạ hậu chia sẻ app 18+ giúp đàn ông '99% kiếm người yêu đúng gu'?

Vừa qua, cô gái tự nhận từng có 12 mối tình Đoan Minh tham gia chương trình hẹn hò với phát ngôn gây sốc đã khiến cõi mạng xôn xao. Sau đó, khi tên tuổi đang trở nên hot, cô gái này lại tiếp tục chia sẻ một app 18+ trên trang cá nhân khiến nhiều người chỉ trích.

Những ngày gần đây, cô nhân viên văn phòng Đoan Minh (26 tuổi) đang khiến dư luận xôn xao với những phát ngôn của mình trên một chương trình hẹn hò. Dù ban đầu tự nhận là người độc lập nhưng cô gái lại có nhiều yêu cầu "thái quá" về người bạn trai tương lai như phải đẹp trai, biết chiều chuộng và đặc biệt là phải cho tiền cô đi mua sắm và đầu tư.

Sau khi buổi ghi hình được phát sóng, cô gái trẻ đã nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì im lặng hoặc khóa Facebook như những người khác, Đoan Minh lại hoạt động bình thường. Thậm chí, cô còn biết nhân lúc tên tuổi đang hot mà chia sẻ một vài nội dung trong đó có một app lậu với nội dung "nhạy cảm".

Bài biết của Đoan Minh - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trên status của mình, Đoan Minh cho biết mình chưa dùng nhưng một "người anh" đưa cô đường link này, và chia sẻ có list thông tin của những bạn nữ xinh trên app. Bên cạnh đó, cô cho biết theo lời của "người anh" thì những người tải cái app này "99,999% kiếm người yêu dễ đúng gu. Tải cái có người yêu liền". Điều này càng khiến nhiều người nghi ngại.

App mà cô gái chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, khi truy cập vào đường link kia, cư dân mạng sẽ nhận ra đây là ứng dụng livestream không được cấp phép hợp pháp trên Google Play hay App Store. Người dùng muốn truy cập phải cài đặt riêng theo hướng dẫn của website. Ngoài ra, phần hình ảnh minh hoạ cũng vô cùng mát mẻ đúng như cái mác 18+, với slogan: Ứng dụng đa năng đầu tiên trên thế giới. Mỹ nữ livestream - video trực tiếp.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chia sẻ, Đoan Minh đã nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Có lẽ, cũng vì vậy mà mới đây, cô gái đã chọn chế độ "phù hợp nhất" cho phần bình luận của mình. Đến chiều ngày 24/6, khi truy cập vào trang cá nhân của "cô gái vắt vai 12 mối tìnhh" này, bài đăng kia đã "không cánh mà bay".

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