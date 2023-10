Những thiếu nữ trong vụ buôn người Nam Định chấn động: 'Tựa như trăng rằm, khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười hồn nhiên'

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 23/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nam Định) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Tuấn Anh (29 tuổi, cùng quê ở Phú Thọ) để điều tra về tội buôn bán người dưới 16 tuổi.

Đinh Văn Tiến - Ảnh: Gia đình và xã hội

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) nhận trình báo của chị N.T.H. (ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) việc gia đình có con gái 14 tuổi tên P.T.T. mất tích, không liên lạc được. Quá trình điều tra, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người.