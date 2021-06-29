Sau thái độ vênh váo, bà chủ nha khoa Khánh Kiều trần tình: 'Tôi nóng tính có vung tay lỡ đụng vào mặt'?

Xã hội 29/06/2021 11:08

Liên quan đến vụ việc chủ nha khoa tát khách hàng ở Đắk Lắk, trên mạng xã hội đang lan truyền một hình ảnh được cho là tài khoản mạng xã hội của bà chủ nha khoa lên tiếng yêu cầu dư luận nhìn nhận sự việc từ hai phía.

Liên quan đến sự việc chủ nha khoa Khánh Kiều ở Đắk Lắk dùng điện thoại tát khách hàng, vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền thông tin về tài khoản được cho là của bà chủ nha khoa tên N.K.N. đã có nhiều bài viết đề cập đến sự việc. 

Cụ thể, vào ngày 26/6, sau khi nhận quá nhiều chỉ trích từ dư luận, tài khoản này đã đăng tải một bài viết trần tình về sự việc theo góc độ của mình. Tài khoản này cho biết chính chị Đ.T.G. (nạn nhân bị tát) vào phòng khám đe dọa, "tính làm loạn" nhà bà lên nên trong lúc nóng tính đã "vung tay lỡ trúng" vào mặt nạn nhân. Tài khoản này cũng đã gửi lời xin lỗi và chờ công an giải quyết.

 “Mọi người nên nghe sự việc từ 2 phía, đừng vì dăm ba cái video mà hùa nhau chửi bới tôi, mới đầu con vợ của thằng này vào phòng khám tui đe dọa tôi, tính làm loạn nhà tui lên. Nếu là mọi người thì sẽ không để yên cho con đó quậy đúng không ạ? Tôi nóng tính có vung tay lỡ đụng vào mặt nó, thật sự xin lỗi mọi người, sự việc đã đến nước này thì tôi không biết phải làm thế nào. Chờ Công an giải quyết” - bài viết từ tài khoản được cho là của bà N. đã đăng tải.

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Bài viết từ tài khoản được cho là của bà chủ nha khoa - Ảnh: Chụp màn hình

Vài giờ sau đó, tài khoản này lại tiếp nhận nhận sai trong vụ việc. Tài khoản này cho biết, sự im lặng đồng nghĩa là đã nhận sai và xin dư luận đừng nặng lời với mình như vậy. Tuy nhiên, có vẻ sự việc vẫn khiến cộng đồng mạng không hài lòng nên liên tục vào "ném đá" bà và gia đình. Được biết, bố mẹ bà chủ nha khoa cũng đã bị nhiều người "khủng bố" vào 2-3h sáng.

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Trạng thái thứ 2 cũng nhanh chóng được đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ vì vậy mà tài khoản tên N. đã một lần nữa lên tiếng về sự việc. Theo tài khoản này, chuyện mâu thuẫn giữa mình và khách hàng sẽ có cơ quan công an giải quyết và "mọi người đừng xem vào".

“Chuyện của tôi và khách hàng, có chính quyền giải quyết, không liên quan đến mọi người, không liên quan đến gia đình bố mẹ tôi, nên mọi người đừng có xen vào” - tài khoản N. chia sẻ.

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Bài viết thứ ba - Ảnh: Chụp màn hình

Những bài viết từ tài khoản của chủ nha khoa này liên tục vướng phải nhiều chỉ trích của dư luận. Bên dưới mỗi bài đăng, nhiều người đã không ngại dùng nhiều lời lẽ miệt thị, đả kích bà. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tài khoản trang cá nhân chính thức của bà N. đã đóng ngay sau sự việc để tránh sự công kích của cư dân mạng. Không rõ những bài viết này có thật sự của bà N. hay không. Cư dân mạng mong bà có thể ra mặt để lên tiếng chính thức.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, khi hay tin bố mẹ bà chủ nha khoa bị "công kích", nhận điện thoại vào lúc 2-3h sáng, anh N.T.L. (chồng nạn nhân) đã lên tiếng giải vây, mong những người ủng hộ  mình đừng làm vậy nữa vì "ai làm người nấy chịu".

Sau thái độ vênh váo, bà chủ nha khoa Khánh Kiều trần tình: 'Tôi nóng tính có vung tay lỡ đụng vào mặt'? - Ảnh 5
Bài viết của chồng nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Quá bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, khi hai bên giải quyết xong việc và trở về nhà thì xe máy của phía chị G. có va chạm với xe ô tô được cho là có bà chủ nha khoa ngồi trên. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

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