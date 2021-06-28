"Sáng nay, công an đã mời hai vợ chồng tôi lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, chị N. không hề có mặt với lý do là chị đã về nhà bố mẹ cách trụ sở 20km. Nhưng khi đi qua phòng khám, thì tôi vẫn bắt gặp bà chủ nha khoa Khánh Kiều ngồi uống cà phê ngay trước cửa. Thái độ thản nhiên của chị Nhi khiến tôi rất bức xúc" - Chị G. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Liên quan đến vụ chủ nha khoa tát khách hàng ở Đắk Lắk , mới đây, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị Đ.T.G. - nạn nhân bị đánh trong câu chuyện - cho biết sáng ngày 28/6, công an đã mời vợ chồng chị lên trụ sở làm việc. Chị N. - chủ phòng khám - thì lại không xuất hiện.

Nói về người tự xưng là chú của chị N. và muốn làm hòa, chị G. cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, bên phòng khám nha khoa Khánh Kiều chưa hề có động thái gọi điện xin lỗi hay muốn giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, chị G. cũng cho hay công an sẽ giải quyết vụ việc về vấn đề dân sự và sẽ gọi chị N. và hai vợ chồng lên làm việc vào ngày khác.

"Chưa hề có ai đến gặp gia đình tôi để nói chuyện cả. Người đàn ông tự xưng là chú của chủ nha khoa nói trên, sau khi ngỏ ý muốn gặp vợ chồng tôi nói chuyện thì sau đó còn đe dọa vợ chồng tôi. Người đàn ông này cho tôi thời gian 2 ngày nếu không xoá những bài đăng trên Facebook thì chú sẽ nhờ hacker hack Facebook của tôi.

Chú có tiền nên điều đó rất dễ. Thậm chí, người đàn ông này còn đe dọa gia đình tôi phải đi khỏi xứ này" - Chị G. nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Tuy bị đe dọa nhưng khi biết bố mẹ chị N. bị "khủng bố" lúc 2-3 giờ sáng thì chồng chị vẫn quyết định đăng bài viết mong mọi người bình tĩnh, "ai làm người nấy chịu" vào ngày 27/6 vừa qua.

Bài viết của chồng nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tin nhắn anh cung cấp trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

Cuộc tranh cãi của chồng nạn nhân và 'bà chủ mẹ thiên hạ' trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Quá bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, khi hai bên làm giải quyết xong việc và trở về nhà thì xe máy của phía chị G có va chạm với xe ô tô được cho là có bà chủ nha khoa ngồi trên. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.