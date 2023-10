Nóng MXH: Bị vợ phát hiện có nhân tình, anh chồng ở Hải Phòng hả hê 'Có vẻ cay cú khi mất chồng, tiếc à'

Sau 2,5 năm kết hôn, 1 năm mua xe, và em bất ngờ có bầu được 4 tháng, trả được một chút nợ mượn các bác và anh chị, em cứ nghĩ mọi thứ đến với chúng ta ban đầu vất vả nhưng giờ đã được hái quả ngọt. Thế nhưng cũng là lúc anh thay đổi đến mức không ai có thể tin được nữa".

Những tưởng sau khi mọi thứ dần ổn, cuộc sống sẽ tiếp tục hạnh phúc nhưng cô bất ngờ phát hiện trong điện thoại của chồng có ảnh và video của người phụ nữ khác. Cô vợ còn biết cả hai đi chơi về muộn với nhau nhưng người chồng ngụy biện cả hai chỉ đi tập xe. Người chồng liên tục nói dối vợ để được đi cùng người phụ nữ này.

Nếu vợ có hỏi đến, người chồng gắt gỏng nói rằng "Đó là mối quan hệ của anh, bạn bè không có gì đừng làm ầm lên. Không chịu được thì cho 'toang' luôn đi, không cần cố".

Khi vợ hỏi về người phụ nữ kia, người chồng trả lời thiếu trách nhiệm - Ảnh: FBNV

Cô vợ bất lực khi người chồng dửng dưng - Ảnh: FBNV

Sau khi cảm nhận được sự thay đổi từ chồng, kiểm tra facebook mới thấy hình ảnh của cô và chồng đã bị anh ta xóa hết. Dù bị vợ phát hiện nhưng khi được hỏi tới, người chồng này trả lời rất thiếu trách nhiệm: "Anh khao khát được tự do. Bây giờ anh mới nhận ra anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình như anh nghĩ".

Cảm thấy không thể làm gì được, cô vợ nói với gia đình chồng nhưng bố mẹ chồng cũng bất lực. Nhận thấy người từng đầu gối tay ấp một thời nay vô trách nhiệm, chẳng cần vợ con nên người vợ quyết định ly hôn.

"Đến sáng mùng 3/5 sau khi em đã hết sức rồi, em quyết định dừng lại và rời khỏi nhà. Em có xuống nói chuyện một lần nữa và xin phép rời đi.

Dọn sạch những gì của mình trong căn nhà mình được rất nhiều người đi đón về, tổ chức linh đình mời mọi người đến chung vui. Em tự hỏi ngay từ đầu là sự tự nguyện, vậy mà nói hết yêu là dừng lại, không còn cần trách nhiệm, tình nghĩa gì nữa cả.

Đến hôm nay, em rời khỏi gia đình anh tròn 2 tháng, hoàn thành thủ tục ly hôn và tay trắng xây dựng lại cuộc sống khi không nhà, không công việc, và kèm thêm một bụng bầu 7 tháng.

Ra toà ly hôn trong tình trạng 'không có con chung' vì đứa con thậm chí chưa ra đời", cô viết.

Cô viết thêm: "Thật may mắn vì chúng ta ly hôn tại thời điểm này, khi mà con em chưa hình thành nhận thức, chưa biết được sự hiện diện của người bố là như thế nào. Mai này em sẽ nói với con em rằng bố con là một người rất tuyệt vời, con bé sẽ tự hào về điều đó. Nhưng thật không may, bố con đã mất rồi, mất theo một cách nào đó. Hai mẹ con em sẽ sống một đời an yên và hạnh phúc. Điều cuối cùng em muốn nhờ anh, dù giờ đây chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mắt con em, làm ơn đừng để nó biết đến anh, em không muốn nó phải thất vọng. Thật may vì chúng ta ly hôn thời điểm này, khi 'chưa có con chung', vậy thì con sẽ mãi mãi là con của riêng em. Thật may quá".

Trước ngày quyết định ly hôn, khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, nhưng "kẻ thứ ba" vẫn đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội nhưng lại luôn cố diễn cho tròn vai nạn nhân. Cô ta khẳng định với người vợ là biết người chồng đã lập gia đình và sắp đón chào đứa con đầu lòng. Cô ta khẳng định, cả hai chỉ là bạn bè.

Tin nhắn của người chồng với "người thứ 3" - Ảnh: FBNV

Phẫn nộ trước sự trơ trẽn của "con giáp thứ 13", người vợ nhắn tin cho anh chồng hỏi rõ liệu có xứng đáng hay không? Những tưởng anh ta sẽ quay đầu, nhưng cô gái một lần nữa chịu cay đắng khi người chồng dùng những lời lẽ mỉa mai, lăng mạ và hả hê trước nỗi đau của vợ.

"- Nếu có tình cảm với người khác sao không nói với vợ. Mối quan hệ đó của chồng có xứng đáng để chồng đánh đổi gia đình này không?

- Không có mối quan hệ này sẽ có mối quan hệ khác, không biết như thế nào.

- Vậy là hết yêu thương vợ rồi, chồng muốn tự do à?

- Không hẳn hết thương mà đúng là muốn tự do".

"Chắc tính con người nó thế, cố thương mà không được. Tính cả thèm chóng chán, biết mà không sửa được", anh ta đáp.

Khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người vào chỉ trích anh ta lại quay sang chửi bới vợ con. Thậm chí, còn tỏ vẻ hả hê trước nỗi đau của vợ. Anh ta liên tục có những lời lẽ khiến ai nấy đều bức xức thay cô vợ.

Người chồng không hề biết hối hận, ngược lại còn hả hê trước nỗi đau của vợ - Ảnh: FBNV

Cuối bài đăng, netizen bày tỏ sự vui mừng thay cho cô gái khi phát hiện và sớm rời bỏ một người thiếu trách nhiệm và không xứng đáng, đồng thời chúc cô sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn.