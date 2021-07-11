Người vợ ít nói, chưa từng kể xấu chồng chuyện đi lăng nhăng, bồ bịch. Vừa qua, do chồng mang hết tiền đi nên chị mới chạy theo để nói chuyện.

Sáng ngày 7/7, trên các diễn đàn mạng xôn xao clip ghi lại cảnh người vợ nằm trên capo đi bắt ghen tại đường Hồ Chí Minh, đoạn đoạn Dốc Khế 1, khu phố Xuân Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Dù vợ đang ở phía trên nóc xe nhưng ông chồng vẫn lái ô tô lao vun vút. Vợ nằm trên nắp capo nhưng chồng vẫn lái xe chạy vù vù - Ảnh: Cắt từ clip Theo thông tin từ Đất Việt, một cán bộ Hội phụ nữ nơi hai vợ chồng sinh sống cho biết: “Khi chúng tôi đến nhà thì được anh em trong gia đình người này thông tin sau khi clip được chia sẻ trên mạng, công an đến nhà làm việc với người chồng. Tuy nhiên, khi công an về thì người chồng liền ra tay với vợ khiến chị ấy ngất xỉu và hiện chị vợ đang phải nằm viện. Mọi người cũng vào thăm nhưng không được bệnh viện cho vào.

Từ trước đến nay không biết chị ấy có bị chồng ra tay nhiều lần không bởi chị này không bao giờ chia sẻ, tâm sự với ai. Kể cả chuyện chồng chị lăng nhăng, bồ bịch chị cũng chưa từng kể xấu. Bản tính của người chồng đi đến đâu cũng có người mới, biết tính chồng vậy người vợ cũng không bắt ghen bao giờ. Sự việc vừa rồi là do chồng mang hết tiền đi nên chị ấy mới bảo họ dừng lại nói chuyện, không ngờ khi chị ngồi lên nắp capo người chồng không màng sự sống của vợ mà bất chấp lái xe khiến nhiều người bức xúc. Bức xúc hơn ở chỗ sau khi xảy ra sự việc, người chồng còn bắt vợ lên mạng xã hội xin lỗi bồ."

Cán bộ phụ nữ còn kể thêm, ngày trước được đền bù tiền đất, anh chồng cũng mang tiền xây nhà cho bồ, thậm chí mua loa đài cho họ. Tuy nhiên khi phát hiện ra bồ ngủ cùng người khác thì lại sang bê loa đài về. Tính anh chồng rất lạ, cứ có tiền là mua một lúc hai cái từ ô tô cho tới máy móc phục vụ cho nông nghiệp, nhưng chỉ được thời gian ngắn anh ta lại bán dần. Hình ảnh người vợ nằm trên capo xe ô tô đi bắt ghen - Ảnh: Chụp màn hình từ clip "Anh chồng ngoài bản tính lăng nhăng, mặc dù nhà không có điều kiện nhưng cứ được tiền đền bù, tiền bán đất là lại mua xe. Trước đó vợ chồng họ được người con đang làm việc ở Nhật gửi tiền về nên dùng tiền đó mua ô tô màu trắng với giá vài trăm triệu. Không hiểu sao sau đó người chồng tiếp tục bán hết đất để rồi mua một chiếc xe ô tô màu đỏ nữa về. Mới đây người này bán chiếc xe màu trắng đi được hơn 100 triệu đồng nhưng lại cầm hết đi nên chị vợ mới theo dõi", cán bộ phụ nữ bức xúc nói. Gia cảnh của cặp vợ chồng này cũng không khá giả gì. Thường ngày, chồng chỉ lo ăn chơi còn vợ lại chăm chỉ đi phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau khi sự việc diễn ra, người chồng không biết ăn năn, hối lỗi còn thẳng tay "đi đường quyền" với vợ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nhiều cư dân mạng khuyên chị vợ nên sớm ly hôn để có cuộc sống tốt hơn - Ảnh: MXH Không chỉ hàng xóm mà nhiều netizen khuyên chị vợ sớm ly hôn người chồng vũ phu, bản tính lăng nhăng để bớt khổ. Tuy nhiên, người vợ không nghe vì đang kẹt con trai út học dang dở ở quê. Cán bộ phụ nữ cho hay, hiện tại gia đình họ không ai làm đơn tố cao nên công an rất khó can thiệp. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận vụ việc.

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