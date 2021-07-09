Vụ vợ cùng bố đẻ đi đánh ghen: Hé lộ loạt tin nhắn của người chồng với ả tình nhân xoay quanh chuyện 'giường chiếu' 

Ngoại tình 09/07/2021 10:32

Vợ đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình, còn xót xa hơn khi phải cùng bố đẻ đi đánh ghen. Sau nhiều lần tha thứ, cô quyết định buông tay vì phải chịu quá nhiều tổn thương. 

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip vợ cùng bố đẻ bắt quả tang chồng đang ở cùng nhân tình. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô vợ đã nhanh chóng gọi điện cho bố chồng để nói rõ mọi chuyện. Điều đáng chú ý, khi tới nơi, cô vợ không nhắm vào ả nhân tình mà lập tức xử đẹp kẻ phản bội, đòi mọi chuyện được xử lý rõ ràng.

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 Người vợ xót xa cùng bố đi đánh ghen giữa đường - Ảnh: FBNV
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 Ông bố vợ đi đánh ghen cùng con gái - Ảnh: FBNV

Không lâu sau đó trên trang cá nhân, người vợ cũng đăng đàn đính kèm nhiều tin nhắn của chồng và nhân tình kể lại mọi việc. Đáng chú ý là những đoạn tin nhắn của 2 người này khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng bởi hàng loạt tin nhắn mùi mẫn chỉ xoay quanh chuyện "giường chiếu".

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 Những tin nhắn mà người chồng và nhân tình nhắn cho nhau bị người vợ phát hiện - Ảnh: FBNV
ngoai tinh
Loạt tin nhắn khiến nhiều người đỏ mặt vì quá nhạy cảm - Ảnh: FBNV 

Đặc biệt hơn, có bức ảnh người phụ nữ chụp lại yêu cầu L. đừng thả tim vì sợ vợ anh thấy được. 

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 Ả nhân tình còn dặn người chồng không thả tim vì sợ bị người vợ phát hiện - Ảnh: FBNV

Cô vợ cho biết hai vợ chồng từng có quãng thời gian hạnh phúc, mặn nồng. Cô cho biết thêm, từ ngày quen và yêu nhau cô phát hiện chồng qua lại với người tên H. Khi đó, cô biết rõ tính người đàn ông tên L. nhưng vẫn mù quáng tha thứ, nhẫn nhịn. Đến lúc cô mang thai em bé thứ 2, chồng đã dùng số điện thoại khác qua lại với H. thêm lần nữa. Cô đã định ly hôn nhưng chồng năn nỉ vì mẹ chồng bệnh nặng.

Cô viết: “Đến khi cưới được 1 tháng nó lại đi hát karaoke còn chụp ảnh với ‘gái’. Lúc đó, có đến 2 đứa nhắn tin với em kêu chồng chị gạ đi nhà nghỉ. Lúc đó em không tin nhưng sau này mới vỡ lẽ”.  Năm lần 7 lượt bỏ qua cũng vì gia đình, nhẫn nhịn vì hai đứa con nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn", đường cùng cô mới phải đăng đàn tung hê mọi chuyện lên mạng xã hội. 

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Người vợ 'tức nước vỡ bờ' mới đăng tải mọi chuyện lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV 

Đến đầu năm 2021, chồng cô bắt đầu qua lại với cô gái tên H. Điều đáng nói, H cũng từng là khách hàng mua đồ ủng hộ cô, cả hai có quen biết nhau nhưng H lại vẫn lét lút qua lại, làm chuyện "mèo mả, gà đồng" với chồng người khác.

“Ngày 8/3 nó gửi cả hoa cho con H và em. Nhưng đêm đó, nó chọn không về nhà với con và em mà đi theo con kia. Khi ấy, em xác định bỏ nên chẳng thèm nói nữa, tự lo cho em và con. Nhưng tụi nó đi công khai quán này quán nọ, nhiều đứa nhắn tin cho em quá. Trong khi chưa ly hôn, nó dẫn cả con kia về ngồi trong nhà để người ta nói tới tai em luôn”, cô vợ chia sẻ.

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 Vợ còng lưng kiếm tiền, chồng mải mê tặng quà cáp cho nhân tình - Ảnh: FBNV

Trong khi vợ bán hàng kiếm tiền nuôi con thì anh chồng mải mê mua quà cáp cho nhân tình bên ngoài. Chồng còn có thời gian cả 2 tháng đi với người phụ nữ khác, chẳng thèm quan tâm đến con. Cho đến ngày 8/6, cô vợ đi theo và bắt được tại trận chồng cùng nhân tình. Anh chồng xin xỏ vợ bỏ qua song chứng nào tật nấy. 

Người vợ tiếp tục: “Em muốn nó vì con mà quay đầu nhưng nó không hiểu vẫn không coi em cùng gia đình em ra gì. Chị gái của kẻ thứ ba thì nhắn tin kêu em ác độc trong khi em gái của chị ta phá vỡ gia đình người khác”.

Tất cả các bằng chứng trên người vợ đã nắm trong tay. Sau nhiều lần tha thứ, người vợ xác định buông tay, xin lỗi những người thân sau mọi việc. Đồng thời, cô vợ xót xa và đau đớn khi để chính bố đẻ cùng mình đi đánh ghen. 

“Em giờ sẽ nghĩ vậy, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Em cũng bắt đầu lại từ đầu với 2 đứa con của mình”, người vợ viết.

Hi vọng rằng, người vợ sẽ tìm ra được cách thức thích hợp nhất để giải quyết chuyện nhà khi tất cả mọi việc đã vỡ lở và gây chú ý lớn trên mạng xã hội. 

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