Sau màn bắt ghen ồn ào mạng xã hội, người chồng đã lao vào hành hung vợ mình khiến người xem lắc đầu ngao ngán.

Vụ người vợ lao lên capo ôtô màu đỏ bắt ghen ở Hải Phòng do phát hiện chồng đi với gái lạ đang gây xôn xao cư dân mạng. Thế nhưng sự việc chưa kết thúc khi mới đây phần 2 của sự việc đã bị người dân quay và tung lên khiến người xem vô cùng bức xúc về hành vi vũ phu của ông chồng.

Trước đó cô vợ đu lên nắp capo sau khi phát hiện chồng đi cùng gái lạ - Ảnh: Chụp từ clip

Cụ thể sau khi cô vợ rớt xuống khỏi nắp capo, người chồng đã lao đến kéo vợ vào bên đường và dùng tay tát liên tiếp vào mặt cô vợ. Cả hai giằng co một lúc thì người vợ do quá đau nên vùng thoát ra được và tiếp tục chạy đi tìm “tiểu tam” của chồng.

Hành vi vũ phu đáng lên án của người chồng

Người chồng lôi cô vợ vào bên đường - Ảnh: Chụp từ clip

Sau đó tát tới tấp vào vợ của mình khiến người xem phẫn nộ - Ảnh: Chụp từ clip

Ngoài nhiều ý kiến chỉ trích người đàn ông trong clip đánh phụ nữ là không nên thì mọi người còn cho rằng cô vợ leo lên xe ôtô như vậy là quá nguy hiểm, dễ gây tai nạn bất ngờ.

Hiện tại đoạn clip vẫn gây chú ý trên mạng xã hội và nhận nhiều lời bình luận không mấy tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-vo-nhay-len-capo-oto-bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-ba-lon-an-tat-toi-tap-giua-duong-khien-nguoi-dan-phan-no-411640.html