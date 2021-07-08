Sau màn bắt ghen ồn ào mạng xã hội, người chồng đã lao vào hành hung vợ mình khiến người xem lắc đầu ngao ngán.
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Vụ người vợ lao lên capo ôtô màu đỏ bắt ghen ở Hải Phòng do phát hiện chồng đi với gái lạ đang gây xôn xao cư dân mạng. Thế nhưng sự việc chưa kết thúc khi mới đây phần 2 của sự việc đã bị người dân quay và tung lên khiến người xem vô cùng bức xúc về hành vi vũ phu của ông chồng.
Cụ thể sau khi cô vợ rớt xuống khỏi nắp capo, người chồng đã lao đến kéo vợ vào bên đường và dùng tay tát liên tiếp vào mặt cô vợ. Cả hai giằng co một lúc thì người vợ do quá đau nên vùng thoát ra được và tiếp tục chạy đi tìm “tiểu tam” của chồng.
Ngoài nhiều ý kiến chỉ trích người đàn ông trong clip đánh phụ nữ là không nên thì mọi người còn cho rằng cô vợ leo lên xe ôtô như vậy là quá nguy hiểm, dễ gây tai nạn bất ngờ.
Hiện tại đoạn clip vẫn gây chú ý trên mạng xã hội và nhận nhiều lời bình luận không mấy tích cực.