Rầm rộ MXH Việt: Vợ đòi ly hôn, chồng tuyên bố 'không bao giờ', vật ngã, bóp cổ khiến vợ nằm yên chịu trận

Cuộc sống vợ chồng đôi lúc có xích mích là chuyện bình thường tuy nhiên thay vì ngồi xuống giải thích cho nhau hiểu thì cô gái trong clip đã bị chồng "ra tay" vô cùng mạnh bạo.

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những trường hợp “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” thế nhưng, chỉ vì không đồng ý việc ly hôn mà bóp cổ vợ mình như người đàn ông trong video dưới đây là không thể chấp nhận được. Bài chia sẻ của cô vợ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể đoạn clip được camera an ninh ghi lại và ông chồng đã không chấp nhận việc ly hôn, đưa ra điều kiện nếu vợ về ngoại thì nên để con lại ở nhà.

Người phụ nữ đã không giữ được bình tĩnh khi xưng “mày, tao” với chồng và còn dùng lời lẽ khó nghe khiến anh ta nổi máu, tát tay sau đó vật cô vợ ra nền nhà bóp cổ: "Tao, mày tao cái gì ở đây? Anh đã bảo em rồi, em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh sẽ thả em ra, nhưng ngồi đây mà suy nghĩ lại, nhớ chưa! Không bao giờ em gồng được anh đâu, anh bóp chết em luôn. Ngồi im, suy nghĩ lại bình tĩnh chưa...?"

Với sức phụ nữ chân yếu tay mềm, sau khi bị ông chồng vũ phu vật ra đất, cô vợ nằm im chịu trận - Ảnh: Cắt từ clip Dường như với sức phụ nữ khá yếu đuối nên người phụ nữ nằm chịu trận và không thể thoát thân. Ông chồng trong clip đã gọi điện cho gia đình nhà vợ và ngay lập tức cô gái gào lên khóc: "Bố sang đi không nó sắp giết con rồi". Khuôn mặt của cô vợ sau vụ bạo hành khiến người xem xót xa - Ảnh: Internet Ngay sau khi đoạn clip lên sóng, dù không rõ nguyên nhân mâu thuẫn là gì nhưng cư dân mạng đã rất phẫn nộ và cho rằng vợ chồng có gì thì ngồi xuống cùng nhau chia sẻ và đừng nên xô xát có thể dẫn đến những trường hợp không may. Đặc biệt là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ. Bởi lẽ phụ nữ là những cành hoa, nếu không nâng niu thì nỡ nào làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc.

Tá hỏa tam tinh khi 'ma' nhảy xổ bất ngờ, thanh niên hành động ‘tày trời’ khiến bạn gái quỵ sụp tại chỗ Dắt bạn gái đi nhà ma nhưng khi con ma xuất hiện, thanh niên này đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng khiến cô bạn gái vừa sợ vừa ‘chưng hửng’.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ram-ro-mxh-viet-vo-doi-ly-hon-chong-tuyen-bo-khong-bao-gio-vat-nga-bop-co-khien-vo-nam-yen-chiu-tran-411597.html