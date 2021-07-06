Con số ước tính cho thiệt hại gần 100 triệu đồng sau khi hai người này vô tình đâm trúng phải ô tô hàng hiệu, khiến họ hoảng loạn ngồi vật ra đường. Vụ việc xảy ra ở Bình Dương.
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Hàng ngày khi lưu thông trên đường đôi khi chúng ta gặp phải những chiếc siêu xe láng cóng giữa dòng người qua lại đông thúc. Thay vì mỏi mắt ngắm nhìn thì đa phần đều tránh xa 8m vì sợ lỡ va nhầm thì khổ vì không đủ tiền đền.
Mới đây một vụ va chạm giữa xe máy và siêu xe tiền tỷ tại đường Nguyễn Thị Mai Khai (Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) gây xôn xao cư dân mạng. Sự việc vô tình xảy ra khi hai thanh niên do bất cẩn nên va trúng đuôi siêu xe Mercedes-Maybach dừng đèn đỏ phía trước.
Ngay sau vụ tai nạn chiếc xe máy ngã sóng soài ra đường còn 2 nhân vật trên ngồi bệt xuống đất tâm trí hoảng loạn vì chi phí thiệt hại gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên điều đáng khâm phục là chủ xe đã không hề yêu cầu bồi thường thiệt hại sau vụ tai nạn. Điều này nhận được nhiều cái nhìn tích cực của những ai chứng kiến sự việc. Hai thanh niên kia cũng thở phào nhẹ nhõm vì không lâm vào cảnh “họa trên trời rơi xuống”.
Sau khi đoạn clip này xuất hiện nhiều người kháo nhau rằng sau này ra đường cần phải hết sức cẩn thận, thấy siêu xe thì cứ tạm lùi ra xa hoặc đừng bao giờ chạy vượt qua mặt để tránh xảy ra những tình huống “dở khóc dở cười”.