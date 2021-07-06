Hàng ngày khi lưu thông trên đường đôi khi chúng ta gặp phải những chiếc siêu xe láng cóng giữa dòng người qua lại đông thúc. Thay vì mỏi mắt ngắm nhìn thì đa phần đều tránh xa 8m vì sợ lỡ va nhầm thì khổ vì không đủ tiền đền.

Mới đây một vụ va chạm giữa xe máy và siêu xe tiền tỷ tại đường Nguyễn Thị Mai Khai (Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) gây xôn xao cư dân mạng. Sự việc vô tình xảy ra khi hai thanh niên do bất cẩn nên va trúng đuôi siêu xe Mercedes-Maybach dừng đèn đỏ phía trước.