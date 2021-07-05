SỐC: Bà Phương Hằng khoe xấp sổ đỏ dày hơn 'sớ Táo quân', hứa quyên góp tất cả nếu Vy Oanh chi 400 tỷ

Chưa bao giờ mạng xã hội lại rần rần hơn khi cuộc chiến giữa hai cường nữ Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh luôn xuất hiện những tình tiết mới.
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Vy Oanh từng tuyên bố sẽ chi 400 tỷ nếu bà Nguyễn Phương Hằng bỏ ra 200 tỷ. Bà chủ Đại Nam cũng tuyên bố chi 5000 tỷ nếu Vy Oanh giữ đúng lời hứa. Thế nhưng bất ngờ thay ca sĩ Đồng Xanh lại tuyên bố rút lui vì bà Phương Hằng trễ deadline 2 ngày và đưa ra lý do bận… đi đẻ. Tuy nhiên trong livestream mới nhất bà chủ Đại Nam đã cho rằng chẳng lẽ “5000 tỷ lại thua đi đẻ”, quyết "truy cùng đuổi tận 400 tỷ" của Vy Oanh như lời tuyên bố trước đó.
Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng còn khiến fan lóa mắt khi tung ra một lốc sổ đỏ và cho rằng nếu Vy Oanh chi 400 tỷ bà sẽ quyên góp hết số sổ đỏ này.
Nhiều cư dân mạng mong muốn vợ ông Dũng lò vôi làm cho “ra ngô ra khoai” để xin bằng được 400 tỷ của Vy Oanh để hành thiện giúp đời.
Trước đó không lâu, sau khi bà Hằng thông báo sẽ chi 5000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 400 tỷ thì nữ ca sĩ đã viết một tâm thư dài gửi đến bà chủ Đại Nam và nói lời tạm biệt vì sắp lâm bồn.
Livestream tung cả sấp sổ đỏ ngập lút đầu của bà Phương Hằng vẫn đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.