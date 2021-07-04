Một ngày ‘im lặng’ đáng sợ của bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 04/07/2021 23:24

Cả một ngày không thấy bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trên Facebook cũng chẳng có một dòng trạng thái trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee khiến dân mạng ‘đứng ngồi không yên’.

Vụ xùm lùm giữa Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận xôn xao. Sau màn thách đấu 200 tỷ của Vy Oanh,  bà Phương Hằng đã livestream nóng tuyên bố sẽ tung 5000 tỷ nếu như nữ ca sĩ đồng xanh chịu bỏ ra 400 tỷ như đã hứa. Cư dân mạng đang 'lót dép' hóng xem bên nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua tiền tỷ này thì bỗng dưng bà Phương Hằng im lặng suốt cả một ngày khiến fan khá tò mò.

Cụ thể thường nếu bà khóa Facebook cá nhân thì cũng sẽ lên tiếng trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee. Tuy nhiên đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” thì bà chủ Đại Nam bỗng im bặt không một lời giải thích. Nhiều 'fan ruột' của bà hết sức nóng lòng không biết tình hình bà Phương Hằng hiện tại thế nào. 

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Hiện tại khi tìm kiếm tên Nguyễn Phương Hằng trên Facebook chỉ cho ra các trang không chính chủ, ngoài ra trang cá nhân của quản lý Hà Lee cũng không có thông tin gì mới từ bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Sau buổi livestream hứa tung 5000 tỷ nếu Vy Oanh chi 400 tỷ bà Phương Hằng đã không có động thái nào trên mạng xã hội khiến dân mạng vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet
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Hình ảnh bà Hằng trong buổi livestream mới nhất - Ảnh: Chụp từ clip

Trước đó, ngoài lời hứa sẽ chi 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 400 tỷ, vợ ông Dũng Lò Vôi còn mong mỏi cư dân mạng chung tay theo dõi sát sao số tiền 400 tỷ như Vy Oanh đã thông tin trên trang cá nhân trước đó. Chưa biết kết quả 'cuộc chiến' nghiêng về ai, nhưng một số cư dân mạng đang thắc mắc liệu deadline 2 ngày mà Vy Oanh đưa ra để bà Hằng "chi 200 triệu và cung cấp 15 triệu liều vắc xin" liệu có khả thi với nữ đại gia? Trong khi đó, một số cư dân mạng lại cho rằng Vy Oanh đang tự đưa mình vào thế khó khi thông tin rõ ràng trên Facebook lời thách đấu "400 tỷ" với CEO Phương Hằng.

Vy Oanh từng tuyên bố sau khi bị bà Phương Hằng 'xin' 200 tỷ rằng: "Cô đã van xin thì Vy Oanh đồng ý cho cô 400 tỷ nếu: “Cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10h sáng ngày 5/7/2021 nếu cô nộp đủ chỉ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch Covid thì Vy Oanh sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping 1 lần như cô nói".

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Lời hứa 400 tỷ của ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau tuyên bố của Vy Oanh và Phương Hằng đã lên tiếng 'dằn mặt' ngay lập tức: “KÍNH GỬI VỢ CHỒNG EM V.Y O.A.N.H Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết nhé. Đây là lời tuyên bố chính thức của CEO Nguyễn Phương Hằng. Cộng đồng mạng ủng hộ vợ chồng Vy Oanh nhé”. Ngoài ra bà chủ Đại Nam còn hứa sẽ bỏ ra thêm 5.000 tỷ nếu như nữ ca sĩ Đồng Xanh chịu chi 400 tỷ khiến dân mạng choáng váng.

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Bà Phương Hằng cũng mạnh dạn đáp trả sẽ chi 200 tỷ và mong Vy Oanh chi tiếp 400 tỷ như đã hứa - Ảnh: Chụp mà hình

Hiện tại sự im lặng “đáng sợ” của bà chủ Đại Nam đang khiến dư luận khá xôn xao.

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