Nóng: Phong tỏa 3 chung cư ở TP. Thủ Đức, tìm người từng đến lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại quận 9

3 chung cư tại TP. Thủ Đức đã bị phong tỏa vì có trường hợp nghi mắc Covid-19.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, UBND phường Phú Hữu (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa ra thông báo về việc phong tỏa 3 chung cư trên địa bàn do liên quan đến các ca nghi mắc Covid-19 vào ngày 5/7. Cả 3 chung cư đều được phong toả trong đêm 4/7 theo thông tin từ UBND phường Phú Hữu.

Được biết, Block CT1 của chung cư Sky 9 trên đường số 1 (phường Phú Hữu) được phong tỏa. Ngay phía trước, lực lượng chức năng đã giăng dây xung quanh và kéo rào, không cho cư dân ra vào.

Ngoài ra, toàn bộ 18 tầng của Chung cư Hausneo trên đường 11 (khu dân cư Khang An, khu phố 2, phường Phú Hữu) với 560 căn và 1.200 cư dân cũng được phong toả do có trường hợp nghi nhiễm sống tại tầng 17, Block B.

Hiện chung cư Hausneo đã được phong toả vì có ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh: CAO

Tháp A1 tại chung cư Khang Điền Safira đường Võ Chí Công (phường Phú Hữu) cũng tạm thời bị phong tỏa. Nguyên nhân do có trường hợp nghi mắc Covid-19 sống tại đây. Thời gian phong tỏa từ ngày 4/7 đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, UBND phường Phú Hữu cũng phát đi thông báo những người từng đến lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng vào khung giờ 9h00 đến 13h00 ngày 2/7 tại điểm Khang An (đường 9, khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, quận 9) hãy đến trạm y tế phường Phú Hữu khai báo. Nguyên nhân do liên quan đến trường hợp F1 của ca nghi nhiễm ở chung cư Hausneo.

Hiện tại do dịch bệnh diễn biến phức tạp người chân nên tuân thủ biện pháp 5K để phòng chống Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-phong-toa-3-chung-cu-o-tp-thu-duc-tim-nguoi-tung-den-lay-mau-xet-nghiem-cong-dong-tai-quan-9-411264.html