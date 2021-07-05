Nóng: Phong tỏa 3 chung cư ở TP. Thủ Đức, tìm người từng đến lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại quận 9

Xã hội 05/07/2021 12:19

3 chung cư tại TP. Thủ Đức đã bị phong tỏa vì có trường hợp nghi mắc Covid-19.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, UBND phường Phú Hữu (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa ra thông báo về việc phong tỏa 3 chung cư trên địa bàn do liên quan đến các ca nghi mắc Covid-19 vào ngày 5/7. Cả 3 chung cư đều được phong toả trong đêm 4/7 theo thông tin từ UBND phường Phú Hữu. 

Được biết, Block CT1 của chung cư Sky 9 trên đường số 1 (phường Phú Hữu) được phong tỏa. Ngay phía trước, lực lượng chức năng đã giăng dây xung quanh và kéo rào, không cho cư dân ra vào.

Ngoài ra, toàn bộ 18 tầng của Chung cư Hausneo trên đường 11 (khu dân cư Khang An, khu phố 2, phường Phú Hữu) với 560 căn và 1.200 cư dân cũng được phong toả do có trường hợp nghi nhiễm sống tại tầng 17, Block B.

Nóng: Phong tỏa 3 chung cư ở TP. Thủ Đức, tìm người từng đến lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại quận 9 - Ảnh 1

Hiện chung cư Hausneo đã được phong toả vì có ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh: CAO

Tháp A1 tại chung cư Khang Điền Safira đường Võ Chí Công (phường Phú Hữu) cũng tạm thời bị phong tỏa. Nguyên nhân do có trường hợp nghi mắc Covid-19 sống tại đây. Thời gian phong tỏa từ ngày 4/7 đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, UBND phường Phú Hữu cũng phát đi thông báo những người từng đến lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng vào khung giờ 9h00 đến 13h00 ngày 2/7 tại điểm Khang An (đường 9, khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, quận 9) hãy đến trạm y tế phường Phú Hữu khai báo. Nguyên nhân do liên quan đến trường hợp F1 của ca nghi nhiễm ở chung cư Hausneo.

Hiện tại do dịch bệnh diễn biến phức tạp người chân nên tuân thủ biện pháp 5K để phòng chống Covid-19.

Một người nhiễm Covid-19 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang, đón xe khách đi Hà Giang

Một người nhiễm Covid-19 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang, đón xe khách đi Hà Giang

Đối tượng Q 29 tuổi mắc Covid-19 trèo tường trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng 4/7.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa COVID-19 tử vong sau khi tiêm vắc xin tiêm vắc xin COVID-19 ở đâu

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1