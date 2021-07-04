NÓNG: Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall TP.HCM vì liên quan ca nhiễm Covid-19

Tin nóng 04/07/2021 16:49

Hiện nhà chức trách kêu gọi những người từng tiêm chủng vào ngày 26/6 tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) sớm liên hệ cơ quan y tế vì liên quan ca nhiễm Covid-19.

Theo Zing News UBND phường 12, quận 10, TP.HCM cho hay lực lượng chức năng đang tìm kiếm người liên quan ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Được biết, chính quyền phường 12 đề nghị những người từng tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 26/6 (từ 9h đến 10h) tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall ở số 11 Sư Vạn Hạnh vào ngày 26/6 (từ 9h đến 10h) liên hệ ngay trạm y tế phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, người dân có thể gọi số điện thoại 028.38.627.062 (đường dây nóng Trạm Y tế phường 12) nghe hướng dẫn cụ thể.

NÓNG: Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall TP.HCM vì liên quan ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1
Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại TP.HCM - Ảnh: Zing News

TP.HCM ghi nhận 5.865 ca mắc mới từ 27/4 đến trưa 4/7, vượt cả Bắc Giang. Địa phương này dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19, phần lớn được phát hiện trong khu cách ly, phong toả.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 với các biện pháp quyết liệt. HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo Chỉ thị số 10 của UBND TP.HCM, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Ngoài khẩn trương phòng chống dịch bệnh thì ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương lấy 5 triệu mẫu xét nghiệm tầm soát để đánh giá bức tranh Covid-19 trên toàn thành phố và đề ra các biện pháp dập dịch tiếp theo.

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