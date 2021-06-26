Tại bệnh viện các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản khoa, Ngoại khoa, các bác sĩ tiên lượng nguy kịch với cả mẹ và con do bệnh nhân suy hô hấp cấp tính, tổn thương phổi nặng nề, thai 35 tuần, sản phụ có phù 2 chi dưới nhiều, theo dõi tình trạng Tiền sản giật. Hơn nữa bệnh nhân có rối loạn nặng nề về đông máu. Vì vậy các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh hết sức phức tạp, cần hội chẩn thêm chuyên khoa Huyết học để dùng thuốc chống đông máu phù hợp. Các bác sĩ thống nhất cần phối hợp tất cả các chuyên khoa để cố gắng cứu sống cả mẹ và con vì đây là trường hợp hiếm muộn rất éo le.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, chị L. T. K (nữ, 33 tuổi ở Địa chỉ Si Pa Phìn – Nậm Pồ - Điện Biên) khá bất ngờ khi biết tin mình nhiễm COVID-19 . Chị chia sẻ rằng bản thân bị hiếm muộn nên khi có thai chị khá mừng. Chị trở thành F1 khi đang mang thai tuần thứ 35. Ngày 13/5/2021 khi nghe tin dương tính với SARS-CoV-2 chị bắt đầu sốt tức ngực và khó thở sau đó được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tiếng khóc chào đời của cháu bé 35 tuần tuổi đã cất lên trong niềm hân hoan của bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện bệnh viện đang theo dõi và tiếp tục chăm sóc cho cháu bé vừa chào đời.

Tuy nhiên sau 3 ngày điều trị tích cực, nhận thấy tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân nặng dần lên, nguy cơ suy thai do mẹ thiếu oxy, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn chỉ định mổ cấp cứu lấy con vào ngày 21/5/2021.

Được biết, tại Khoa Hồi sức tích cực, người mẹ tiếp tục được hồi sức, chăm sóc hô hấp chuyên sâu, thở máy với chế độ dành cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tính.

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị ngày 22/5/21, bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển nặng, có toan chuyển hóa, Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sau khi hội chẩn bệnh nhân đã quyết định: Thở máy kỹ thuật cao bảo vệ phổi, lọc máu hấp phụ cytokines, kiểm soát nguyên nhân toan chuyển hóa, duy trì an thần giảm đau để bệnh nhân thở theo máy hàm hạn chế tổn thương phổi, duy trì thuốc chống đông máu theo mục tiêu điều trị, theo dõi đánh giá thường xuyên để điều chỉnh kịp thời các biện pháp điều trị.

Ngày 29/5/2021 sau 8 ngày thở máy và lọc máu liên tục, bệnh nhân vẫn không mấy khả quan, chức năng phổi suy giảm hơn trước, chỉ số chức năng phổi giảm nặng, ăn sữa qua sonde dạ dày không tiêu.

Ngoài sử dụng kháng sinh chống bội nhiễm, điều chỉnh rối loạn điện giải, dinh dưỡng bổ trợ đường tĩnh mạch, chăm sóc tích cực, tập phục hồi chức năng, và cách chăm sóc sản khoa bệnh nhân còn lọc máu thêm 3 lần nữa, sử dụng kháng sinh chống bội nhiễm.

Chị K sẽ được về nhà đoàn tụ cùng gia đình và được đội ngũ y tế theo dõi thêm - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Bệnh nhận đã có dấu hiệu tốt hơn sau 21 ngày thở máy liên tục và 9 lần lọc máu, kết hợp các biện pháp điều trị và chăm sóc tích cực chuyên sâu.

Bệnh nhân được bỏ máy thở thành công vào ngày 13/6/2021 . Sáu ngày sau khi bỏ được thở máy, bệnh nhân đã có những chuyển biến vượt trội, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, ăn tiêu tốt, các điều dưỡng bắt đầu tập vận động tại giường cho bệnh nhân.

Vào ngày 26/6/2021, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, ổn định, được xuất viện và được Sở Y tế Điện Biên điều xe xuống đón.

Con của chị trước đó sau một thời gian được chăm sóc tại Khoa Nhi đã đảm bảo sức khoẻ, không bị nhiễm Covid-19 từ mẹ và được về với gia đình.

Chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Tiến sĩ Vũ Đình Phú, trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, ca bệnh nguy kịch này đòi hỏi yêu cầu chuyên môn rất cao, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa và của các lực lượng thầy thuốc. Toàn bộ thầy thuốc, đặc biệt là Bác sĩ Trần Văn Kiên, người trực tiếp điều trị, luôn luôn sát sao, kiên trì, chủ động sáng tạo trong theo dõi, đánh giá và điều trị người bệnh.

Trong cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt của anh khi anh nhìn thấy sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ đã giúp cho mẹ con, gia đình được đoàn tụ sau khi chạm cửa thần chết!

"Hiện sức khỏe của tôi rất tốt và mong muốn trở về nhà sớm để gặp con. Trước đó, con tôi đã được ông bà đón về để chăm sóc. Trộm vía cháu bé thiếu hơi mẹ nhưng vẫn rất ngoan. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống 2 mẹ con tôi". Chị K bồi hồi chia sẻ ngay sau thoát khỏi căn bệnh tử thần.