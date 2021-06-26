Hà Nội có thêm 2 ca Covid-19 mới: Bố làm bảo vệ BVĐK Bắc Thăng Long, con chạy taxi

Hai bố con trú tại huyện Đông Anh đã mắc Covid-19 theo CDC cho biết và thông tin.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị tối 26/6, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay ngay tại địa bàn ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, là bố con trú tại huyện Đông Anh, chưa xác định nguồn lây. Hiện tại CDC đang tiến hành điều tra dịch tễ. Cũng trong buổi tối, Bộ Y tế đã công bố 2 ca Covid-19 này, gồm BN 15205 và BN 15215. Do chưa rõ người bố lây cho con, hay ngược lại, một ca được tính là F1 của ca còn lại. Cả 2 có kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Người bố 66 tuổi là bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, con chạy taxi, theo như đại diện phòng y tế huyện Đông Anh cho biết thêm. Cả 2 sống tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Từ sáng 26/6, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực sinh sống và liên quan 2 ca này. Ảnh minh họa: Internet Đại diện phòng y tế huyện Đông Anh nói: "Chúng tôi điều tra sơ bộ 3 F1, 6 người liên quan, vẫn đang tiếp tục truy vết".

Theo CDC Hà Nội, người bố là ông N.C.Q., bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long. Ông Q. được làm xét nghiệm PCR 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 31/5, 9/6 và 14/6 và test nhanh âm tính ngày 22/6. Ông xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tức ngực vào ngày 24/6 và đến khám tại phòng khám cách ly của BVĐK Bắc Thăng Long, test nhanh âm tính, chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tiếp đó, ông Q. được BVĐK Đông Anh lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội cho kết quả dương tính vào ngày 25/6 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện. Con ông Q là anh N.C.V., 32 tuổi, tài xế taxi. Ngày 26/6, anh V. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Bên cạnh đó, CDC Hà Nội cũng ghi nhận một ca nhập cảnh mắc Covid-19. Đó là chị Đ.T.H., nữ, 30 tuổi, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Chị H. từ UAE về Việt Nam ngày 26/5, cách ly tập trung 21 ngày tại Cao đẳng quốc tế Hồng Nam, Vũng Tàu. Bệnh nhân về Hà Nội từ ngày 18/6, tự cách ly tại nhà. Ngày 25/6, chị được TTYT quận Cầu Giấy lấy mẫu và cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

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