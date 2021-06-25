Rớt nước mắt hình ảnh ‘thiên thần nhỏ’ tạm biệt gia đình lên xe đi chữa COVID-19: Ngoan ngoãn và rất bình tĩnh

Mới đây theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) đoạn clip bé gái loay hoay nhìn quanh rồi bước lên xe trong bộ áo phòng hộ dịch COVID-19 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Video do một Điều dưỡng viên tên Nguyễn Thanh Trúc - nhân viên phòng chống dịch Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thực hiện vào ngày 24/6/2021.

Trong video cô bé 5 tuổi từ từ bước lên xe trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình di chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương để điều trị COVID-19. Nhiều cư dân mạng đã vào bên dưới clip dành nhiều tình cảm cho em và mong cô bé mau chóng khỏi bệnh.

Sau khi lên xe cô bé rất ngoan ngoãn ngồi im trên đường đến bệnh viện Trưng Vương - Ảnh: Chụp từ clip

“Nếu con em, em sẽ xin đi cùng con gì con còn quá nhỏ! nhìn cảnh này em đã bật khóc khi liên tưởng đến cảnh con mình"

"Cháu quá ngoan , chúc con gái mau khỏe về với gia đình!”

“Cầu chúc cho con luôn luôn được mạnh khỏe rán nhe con thấy thương quá thương”.

Cư dân mạng gửi lời chúc tới bé gái dũng cảm.

Cư dân mạng đã vào 'thả tim' nhiệt tình cho cô bé và chúc 'thiên thần nhỏ' mau lành bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin được chia sẻ cô bé rất ngoan ngoãn khi được hướng dẫn mặc đồ phòng hộ và cả lúc lên xe cũng ngồi yên suốt chặng đường đến bệnh viện điều trị.

Trước đó theo HCDC thì ba của cô bé có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi được đưa đi điều trị thì mẹ của em cũng là F1 và được đưa đi cách ly tập trung. Đáng tiếc sau đó bà ngoại của cô bé cũng có kết quả dương tính nên được chuyển đi điều trị. “Thiên thần nhỏ” được phát hiện nhiễm COVID-19 trong ngày 23/6 sau khi làm xét nghiệm. Hiện tại tình hình cô bé đã ổn định nên cư dân mạng hãy đừng lo lắng nữa nhé!

TP.HCM hiện ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc COVID-19. Tại Bệnh viện Trưng Vương hiện đang điều trị COVID-19 cho 38 trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 11 tuổi. Thời gian này các em đang nghỉ hè nên dễ lây nhiễm từ người thân trong gia đình. Thế nên các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm, tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, tuân thủ quy định trong khu phong tỏa, khu cách ly nhằm hạn chế rủi ro cho bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ.