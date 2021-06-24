Các mẹ bỉm sữa cùng góp sức gửi tặng sữa mẹ để nuôi nhiều em bé nhỏ trong khu cách ly phải xa cách với mẹ ruột.

Những ngày qua, nhiều câu chuyện xoay quanh về các y, bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly luôn được mọi người quan tâm và theo dõi. Gần đây, trên trang cá nhân, hình ảnh về câu chuyện một nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bệnh nhi 7 tháng tuổi mắc Covid-19 được lan truyền rộng rãi khiên dân tình, đặc biệt là những người đang nuôi con nhỏ vô cùng xúc động. Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội về một bác sĩ vắt sữa nuôi bệnh nhi 7 tháng tuổi mắc Covid-19 tại khu cách ly Theo thông tin từ Nhịp sống Việt, bác sĩ trong bức ảnh là bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy hiện công tác tại Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM. Sau khi chị "khoe" câu chuyện của mình lên mạng xã hội, rất nhiều mẹ bỉm sữa đã gửi tin nhắn, ngỏ ý muốn được chung tay góp những "giọt vàng" quý giá của mình để cùng nuôi em bé F0 đang xa mẹ ruột.

Nói về việc này, bác sĩ Thuý cho biết: "Mọi người yên tâm là mọi thứ của con trong đây được bệnh viện lo chu toàn hết. Bên phòng công tác xã hội cũng đã có nguyên một tủ sữa mẹ dành cho con. Các bạn ấy cũng nhanh chóng kết nối xin sữa mẹ, máy hâm sữa, tã cho con luôn." Tủ lạnh chứa đầy 'giọt vàng' để nuôi các bé nhỏ xa mẹ trong khu cách ly Ngoài ra, bác sĩ Thúy cho biết, bệnh viện Trưng Vương còn tiếp nhận anh trai 25 tháng tuổi của bé. Ba và mẹ bé đều là bệnh nhân Covid-19. Mẹ của bé hiện đang suy hô hấp nên được điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Còn ba lại phải thở oxi. Vì vậy, tại bệnh viện, bác sĩ Thúy và các đồng nghiệp sẽ phải thay phiên nhau để chăm sóc hai em từ ăn uống, sữa tả đến chơi đùa.

Bác sĩ Thuý và các đồng nghiệp sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho 2 bé vì ba mẹ bé đều là bệnh nhân Covid-19 và hiện đang điều trị tại các bệnh viện Bác sĩ Thuý tâm sự rằng mình cũng là một mẹ bỉm sữa và khi con được 10 tháng tuổi, chị phải xa con để làm nhiệm vụ. Vì vậy, việc chị vắt sữa cho bé uống cũng vì muốn duy trì lượng sữa để hy vọng khi hết dịch có thể về tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Trước khi có hành động dành tặng những "giọt vàng" của mình cho bé, chị cũng đã ngỏ ý với ba của em, rất mừng là ba bé đồng ý ngay. Bác sĩ Thuý nghẹn ngào khi nhắc về đứa con nhỏ 10 tháng tuổi phải liên tục xa mẹ Vì cùng hoàn cảnh xa người thân nên có lẽ chị Thuý muốn dành tình yêu thương cho 2 bé nhỏ. Chị nghẹn ngào tâm sự về con trai của mình: "Thương con trai chưa dứt sữa mẹ, chưa bứt hơi mẹ, đêm đêm còn rúc tìm bầu vú, phải cai sữa rồi học cách xa mẹ. Con trai lúc gặp lại chắc sẽ biết đi rồi, mình thật tiếc vì sẽ không được chứng kiến tận mắt những bước đi đầu đời của con. Hiện tại con chỉ mới bập bẹ a-ba, lúc gặp lại nhớ gọi thêm mẹ nhé!". Nguồn ảnh: Nhịp sống Việt

Bà xã Bình Minh kêu gọi trẻ em viết thư và cộng đồng ủng hộ giúp các bé trong khu cách ly Mới đây, trên trang cá nhân, vợ nam diễn viên Bình Minh đã kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của mọi người đóng góp để gửi tặng những món quà đến các em nhỏ đang điều trị tại khu cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-benh-nhan-nhi-mac-covid-19-phai-xa-me-nu-bac-si-va-hoi-me-bim-gui-tang-sua-me-de-nuoi-be-409960.html