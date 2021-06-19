Bà xã Bình Minh kêu gọi trẻ em viết thư và cộng đồng ủng hộ giúp các bé trong khu cách ly

Khi dịch bệnh căng thẳng, tình hình trong những khu cách ly luôn được gười dân cả nước quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, Anh Thơ - vợ Bình Minh đã đăng tải một bài viết chia sẻ xúc động về các em nhỏ trong khu cách ly. Đồng thời, cô cũng kêu gọi sự chung tay ủng hộ của mọi người để gửi những phần quà nho nhỏ cho các em.

Anh Thơ - vợ Bình Minh đăng tải một bài viết kêu gọi mọi người cùng chung tay để gửi tặng phần quà cho các em tại khu cách ly - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bài đăng, Anh Thơ bày tỏ sự đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ phải đi cách ly một mình, không có người thân bên cạnh để chăm sóc. Đặc biệt, số trẻ em đang cách ly tại TP.HCM hiện ngày cầng tăng cao. Bên cạnh việc tiếp nhận chữa trị y tế thì các em cũng rất cần sự quan tâm, động viên từ cả những bậc cha, chú, anh, chị. Chính vì điều này, Anh Thơ muốn kêu gọi mọi người cùng đóng góp vào quỹ do Hội doanh nhân trẻ YBA tổ chức để mua quà, mua sách và thực phẩm cho các em.