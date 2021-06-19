Bà xã Bình Minh kêu gọi trẻ em viết thư và cộng đồng ủng hộ giúp các bé trong khu cách ly

Sao Việt 19/06/2021 18:01

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ nam diễn viên Bình Minh đã kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của mọi người đóng góp để gửi tặng những món quà đến các em nhỏ đang điều trị tại khu cách ly.

Khi dịch bệnh căng thẳng, tình hình trong những khu cách ly luôn được gười dân cả nước quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, Anh Thơ - vợ Bình Minh đã đăng tải một bài viết chia sẻ xúc động về các em nhỏ trong khu cách ly. Đồng thời, cô cũng kêu gọi sự chung tay ủng hộ của mọi người để gửi những phần quà nho nhỏ cho các em. 

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Anh Thơ - vợ Bình Minh đăng tải một bài viết kêu gọi mọi người cùng chung tay để gửi tặng phần quà cho các em tại khu cách ly - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bài đăng, Anh Thơ bày tỏ sự đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ phải đi cách ly một mình, không có người thân bên cạnh để chăm sóc. Đặc biệt, số trẻ em đang cách ly tại TP.HCM hiện ngày cầng tăng cao. Bên cạnh việc tiếp nhận chữa trị y tế thì các em cũng rất cần sự quan tâm, động viên từ cả những bậc cha, chú, anh, chị. Chính vì điều này, Anh Thơ muốn kêu gọi mọi người cùng đóng góp vào quỹ do Hội doanh nhân trẻ YBA tổ chức để mua quà, mua sách và thực phẩm cho các em.

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Anh Thơ chung tay với Hội doanh nhân trẻ TPHCM kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ để mua phần quà nhỏ cho các em đang điều trị tại khu cách ly - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Anh Thơ cũng khuyến khích mọi người cho con, em, cháu của mình viết thư, chụp ảnh gởi về cho ban tổ chức để chuyển đến tay cho các bé tại khu cách ly. Mỗi phần quà nhỏ sẽ được gửi cùng với một lá thư thăm hỏi đó.

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Hai cô con gái của Anh Thơ và Bình Minh cũng có những lá thư tay rất cảm xúc để động viên các bạn nhỏ tại khu cách ly - Ảnh: FBNV

Bài đăng của Anh Thơ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chung tay chia sẻ hành động ý nghĩa này để lan toả sức mạnh cộng đồng mạnh mẽ hơn và được nhiều người biết đến ủng hộ nhiều hơn. 

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Ngoài tổ ấm hạnh phúc bên người chồng nổi tiếng, sắc vóc của Anh Thơ cũng thu hút nhiều sự chú ý.

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