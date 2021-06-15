Máy phát hiện COVID-19 do hãng Robo Scientific chế tạo và có thể nhận biết chính xác 100% người mắc bệnh.

Máy có tên là Covid-19 Room Monitor. Thiết bị này có thể lắp đặt trong nhà để ngửi thấy mùi của người mắc COVID-19.

Trong các môi trường kín như lớp học, văn phòng và cabin máy bay… máy được xác định hoạt động chính xác 98-100%.

Theo New York Post, máy sẽ ghi nhận mùi được tạo ra từ quá trình trao đổi chất của người nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người không có triệu chứng cũng sẽ được phát hiện.

Máy phát hiện người nhiễm COVID-19 thông qua mùi hương của Robo Scientific - Ảnh: Robo Scientific.

Máy sẽ hoạt động theo hình thức lấy mẫu không khí định kỳ, tự động kiểm tra xem ai đang nhiễm COVID-19 trong phòng. Thời gian lấy mẫu không khí diễn ra từ 15-30 phút. Máy sẽ cảnh báo qua SMS hoặc Wi-Fi ngay khi phát hiện dấu vết kỹ thuật số liên quan đến Virus.

Bên cạnh đó công ty này cũng tiến hành nghiên cứu thêm thiết bị xét nghiệm cá nhân, giúp mọi người phát hiện COVID-19 qua hơi thở hàng ngày. Kết quả xét nghiệm có trong vài phút và đều diễn ra tự động. Tương tự như khứu giác của chó, Robo Scientific Monitor có độ nhạy và nhận ra hiện diện của dấu vết mùi kỹ thuật số dựa vào các cảm biến riêng của hãng.

Máy cho kết quả xét nghiệm nhanh chỉ trong 15 phút với giá 5.000 USD - Ảnh: Robo Scientific.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới Vệ sinh Dịch tễ London (LSHTM) và Đại học Durham đã thử nghiệm trên quần áo cho thấy cảm biến có thể phân biệt trang phục người khỏe mạnh và đã nhiễm bệnh. Thông qua đó có thể thấy những người nhiễm virus SARS-Cov-2 có mùi hương đặc trưng riêng.

Sản phẩm trên có giá bán là 5.000 USD. Mức độ chính xác trong ngày thử nghiệm đầu tiên là 98%. Việc này đồng nghĩa với tỷ lệ kết quả dương tính giả của xét nghiệm khá thấp. Độ nhạy trung bình là 99%, có thể hiểu là nguy cơ thiết bị này cho kết quả âm tính giả thấp.

Lần thử nghiệm thứ hai, kết quả chính xác 100% cho thấy chiếc máy này phát hiện người nhiễm COVID-19 chính xác hơn phương pháp xét nghiệm hiện tại.

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