HOT: Máy ‘ngửi’ mùi người mắc COVID-19 chính xác 100% sau 15 phút, giá bán cũng ‘phải chăng’

Thế giới 15/06/2021 18:27

Máy phát hiện COVID-19 do hãng Robo Scientific chế tạo và có thể nhận biết chính xác 100% người mắc bệnh.

Máy có tên là Covid-19 Room Monitor. Thiết bị này có thể lắp đặt trong nhà để ngửi thấy mùi của người mắc COVID-19.

Trong các môi trường kín như lớp học, văn phòng và cabin máy bay… máy được xác định hoạt động chính xác 98-100%.

Theo New York Post, máy sẽ ghi nhận mùi được tạo ra từ quá trình trao đổi chất của người nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người không có triệu chứng cũng sẽ được phát hiện. 

covid-19 1
Máy phát hiện người nhiễm COVID-19 thông qua mùi hương của Robo Scientific - Ảnh: Robo Scientific.

Máy sẽ hoạt động theo hình thức lấy mẫu không khí định kỳ, tự động kiểm tra xem ai đang nhiễm COVID-19 trong phòng. Thời gian lấy mẫu không khí diễn ra từ 15-30 phút. Máy sẽ cảnh báo qua SMS hoặc Wi-Fi ngay khi phát hiện dấu vết kỹ thuật số liên quan đến Virus.

Bên cạnh đó công ty này cũng tiến hành nghiên cứu thêm thiết bị xét nghiệm cá nhân, giúp mọi người phát hiện COVID-19 qua hơi thở hàng ngày. Kết quả xét nghiệm có trong vài phút và đều diễn ra tự động. Tương tự như khứu giác của chó, Robo Scientific Monitor có độ nhạy và nhận ra hiện diện của dấu vết mùi kỹ thuật số dựa vào các cảm biến riêng của hãng.

covid-19 2
Máy cho kết quả xét nghiệm nhanh chỉ trong 15 phút với giá 5.000 USD - Ảnh: Robo Scientific.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới Vệ sinh Dịch tễ London (LSHTM) và Đại học Durham đã thử nghiệm trên quần áo cho thấy cảm biến có thể phân biệt trang phục người khỏe mạnh và đã nhiễm bệnh. Thông qua đó có thể thấy những người nhiễm virus SARS-Cov-2 có mùi hương đặc trưng riêng.

Sản phẩm trên có giá bán là 5.000 USD. Mức độ chính xác trong ngày thử nghiệm đầu tiên là 98%. Việc này đồng nghĩa với tỷ lệ kết quả dương tính giả của xét nghiệm khá thấp. Độ nhạy trung bình là 99%, có thể hiểu là nguy cơ thiết bị này cho kết quả âm tính giả thấp.

Lần thử nghiệm thứ hai, kết quả chính xác 100% cho thấy chiếc máy này phát hiện người nhiễm COVID-19 chính xác hơn phương pháp xét nghiệm hiện tại.

Giới siêu giàu Mỹ không nộp 1 xu thuế trong nhiều năm, thậm chí ‘làm thuế giảm bằng 0 nếu là tỷ phú’

Giới siêu giàu Mỹ không nộp 1 xu thuế trong nhiều năm, thậm chí ‘làm thuế giảm bằng 0 nếu là tỷ phú’

Trong một thông báo mới đây được đưa ra từ Tổng thống Joe Biden, ông tuyên bố sẽ tăng thuế với những người Mỹ giàu nhất trong nỗ lực cải thiện sự bình đẳng thu nhập và giải quyết vấn đề "lách" thuế của giới tỷ phú.

Xem thêm
Từ khóa:   máy ngửi covid-19 dịch covid-19 Covid-19 Room Monitor

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích