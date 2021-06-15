Cặp song sinh giống nhau nhất thế giới có chung một người bạn trai, cả ba đã đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới

Cặp song sinh nói rằng: “Chúng tôi là những người may mắn nhất trên thế giới vì có một người đàn ông yêu chúng tôi hết lòng. Ben Byrne là anh hùng và cũng là chàng hoàng tử của chúng tôi”.

Theo QQ, cặp song sinh giống hệt nhau là Anna và Lucy đến từ Úc đã đính hôn với người bạn trai lâu năm Ben Byrne trong một buổi dã ngoại ở công viên. Anna và Lucy được mệnh danh là cặp song sinh giống nhau nhất thế giới, hai người đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai Ben Byrne. Ba người sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường cực lớn mỗi đêm.

Khi cầu hôn, Ben Byrne đã tặng Anna và Lucy mỗi người một chiếc hộp nhỏ. Ben Byrne nói: “Anh tặng các em một món quà nhỏ”. Vừa nói, Ben Byrne vừa lấy chiếc nhẫn ra và lần lượt đeo vào ngón áp úp của hai chị em song sinh.

Mỗi chiếc nhẫn cầu hôn gồm 3 chiếc nhẫn khác, điều này tượng trưng cho ba người

Anna và Lucy sững sờ trước chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ, vì trên mỗi chiếc nhẫn đều có 3 chiếc nhẫn khác. Lucy hỏi rằng: “Cái này tượng trưng cho ba người à?” Vị hôn phu liền đáp: “Cái này tượng trưng cho ba người chúng ta”. Sau đó, Ben Byrne nói: “Anna, em là tất cả đối với anh, anh muốn dành cả cuộc đời bên em. Lucy, em là tất cả đối với anh, và anh muốn dành cả cuộc đời mình cho em. Anh yêu hai em”.

Mặc dù Anna, Lucy và Ben Byrne đều nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng ở Úc là chế độ một vợ một chồng nên cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không được tổ chức ở đây. Cặp song sinh nói rằng, họ có thể đến Malaysia, Indonesia hoặc phía bắc của Hoa Kỳ để kết hôn. Ben Byrne nghe xong liền nói, chỉ cần các em vui, anh sẽ làm điều đó. Hiện tại, cả ba dự định đưa mối quan hệ sang giai đoạn tiếp theo, họ muốn thành lập một gia đình mới.

Ben Byrne nói rằng, anh sẽ làm mọi điều chỉ cần Anna và Lucy vui

Anna và Lucy vô cùng hạnh phúc và tiết lộ rằng trong tương lai cả ba người sẽ tổ chức hôn lễ

Anna và Lucy được mệnh danh là cặp song sinh giống nhau nhất trên thế giới

Màn cầu hôn của Ben Byrne với Anna và Lucy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, trong số đó có một vài bình luận tiêu cực. Đối mặt với vấn để này, Lucy cho biết: “Chúng tôi không ngạc nhiên, hai chị em có chung bạn trai và ba người ngủ chung một giường, đây có thể là ước mơ của tất cả đàn ông. Xét về mọi mặt, tôi và Anna đều giống nhau, vì vậy nên chúng tôi cùng thích một người đàn ông. Nếu như tôi có thai, chắc chắn Anna sẽ có thai ngay lập tức. Cấu tạo cơ thể hai chị em hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng”.