Một sự việc đau lòng lại tiếp tục xảy ra tại Ấn Độ khi một bé gái 10 tuổi bị 9 người đàn ông cưỡng hiếp ngay tại trường học.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một người đàn ông 18 tuổi và 8 trẻ vị thành niên đã cưỡng hiếp tập thể một bé gái 10 tuổi ngay tại trường học. Người đàn ông này còn quay lại clip rồi sau đó đăng tải lên internet, ba tuần sau khi video được phát tán trên mạng người đàn ông 18 tuổi mới bị bắt.

Những vụ cưỡng hiếp vẫn luôn là nỗi nhức nhối trong xã hội Ấn Độ

Cảnh sát khu vực Rewari cho biết, vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở Rewari, Haryana, Ấn Độ vào ngày 24/5. Vậy nhưng đến ngày 9/6 vụ việc này mới được giải quyết sau khi có đơn khiếu nại của bố cô bé. Người đàn ông này đã đến gặp cảnh sát sau khi phát hiện video được đăng tải trên mạng.

Theo đơn khiếu nại của gia đình bé gái, trường học nơi xảy ra vụ án đã bị đóng cửa do đại dịch COVID-19. Khi bé gái lớp 5 đang chơi bên ngoài nhà thì bị cáo đã bắt cóc và đưa đến một một căn phòng trống trong trường và cưỡng hiếp bé gái này. Người đàn ông 18 tuổi đã quay lại hành vi phạm tội của mình trong khi hai trẻ vị thành niên đã chia sẻ video này cho những người khác và lan truyền trên internet.

Dù rằng có rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện

Cảnh sát cho biết, mặc dù những người này đều bị buộc tội hiếp dâm nhưng một vài bị cáo được cho là dùng điện thoại để quay và phát tán clip. Nguồn tin này cũng cho hay, 5 trẻ vị thành niên bị buộc tội hiếp dâm hiện ở trong độ tuổi 10 đến 12 tuổi.

Người đàn ông 18 tuổi đã bị đưa đến nhà tù quận Rewari, trong khi 5 trẻ vị thành niên được đưa đến trại cải tạo. Cảnh sát đang tìm kiếm những bị can khác của vụ án. Cảnh sát địa phương trả lời báo giới rằng họ đang cố gắng xác định và truy bắt những người đã chia sẻ video này trên mạng.

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