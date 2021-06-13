Tài xế xe cứu thương lẻn vào bệnh viện lúc nửa đêm cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19

Thế giới 13/06/2021 19:14

Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành, một tài xế xe cứu thương đã lẻn vào bệnh viện lúc nửa đêm để cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19.

Theo thông tin được đăng tải trên New Indian Express, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một tài xế xe cứu thương tư nhân vào ngày 9/6 vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ bị nhiễm COVID-19 ngay tại phòng cách ly trong khu điều trị của bệnh viện.

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 Một tài xế xe cứu thương đã cố lẻn vào phòng bệnh lúc nửa đêm cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19

Thông tin này cho hay, người lái xe tên là Pinto, người này chịu trách nhiệm vận chuyển xác chết của bệnh viện GIMS. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9/6, Pinto định cưỡng hiếp một bệnh nhân COVID-19 đang ngủ trong phòng cách ly. Khi nghi phạm đang lấy ống dẫn nước tiểu ra thì người phụ nữ tỉnh dậy và kêu cứu. Tiếng hét của cô đã đánh thức các bệnh nhân trong phòng, họ cố gắng truy bắt nghi phạm nhưng tên này đã trốn thoát.Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã bắt được nghi phạm này và buộc anh ta tội cưỡng hiếp. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này.

Theo các thông tin trước đó của truyền thông Ấn Độ, có nhiều trường hợp cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19 trong thời gian dịch bệnh diễn ra. Vào đầu tháng 4, một người phụ nữ 43 tuổi đang điều trị SARS-CoV-2 nhưng lại bị một nam y tá cưỡng hiếp. Tình trạng bệnh nhân ngày một xấu đi và tử vong trong vòng 24 giờ sau đó.

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 Thời gian qua, những vụ việc tấn công tình dục bệnh nhân nhiễm COVID-19 khiến cộng đồng mạng Ấn Độ dậy sóng

Cũng trong tháng 4, tại bệnh viện tư nhân ở Madhya Pradesh, một sự việc tồi tệ đã xảy ra. Một nam y tá đã hai lần cố gắng cưỡng hiếp một bệnh nhân 50 tuổi đang nhiễm COVID-19 trong khi khi bệnh nhân đang phải thở oxy.

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Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thì số người nhiễm bệnh nấm đen tại Ấn Độ lại tăng chóng mặt với hơn 2.100 trường hợp tử vong.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 bệnh nhân COVID-19 phòng cách ly

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