Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron bất ngờ ‘chiếm sóng’ bởi hành động nắm tay chồng kém 25 tuổi không rời

Trong một sự kiện gần đây, công nương Kate và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron cùng đứng chung một khung hình. Song, hành động chồng nắm chặt tay của Đệ nhất phu nhân Pháp bất ngờ gây sự chú ý.

Vào ngày 11/6, hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Anh với sự tham gia của các thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh và các nhà lãnh đạo G7. Tuy là lần đầu tiên Công nương Kate tham gia sự kiện quan trọng nhưng cô đã nhận được nhiều thiện cảm và lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp kết hợp cùng với phong cách thanh lịch, sang trọng của mình. Song, hào quang của vị công nương nhanh chóng bị lu mờ trước Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Một phần vì vị phu nhân rất hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng nên sự “lộ diện” của bà đã thu hút sự chú ý ngay lập tức.

Công nương Kate và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron trong sự kiện vừa qua - Ảnh: Internet Bà Brigitte Macron diện bộ trang phục màu be thanh lịch, quý phái và khéo léo che đi những khuyết điểm trên cơ thể của mình. Mái tóc cũng được chăm chút kỹ càng tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo. Khoảnh khắc Tổng thống Pháp luôn cười rạng rỡ khi đi bên cạnh vợ của mình khiến nhiều người “tan chảy” ngay sau đó. Người chồng kém vợ 25 tuổi luôn nắm chặt tay vợ không rời, thể hiện tình cảm ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, khiến ai nấy đều phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Tổng thống Pháp luôn rạng rỡ bên cạnh người vợ của mình - Ảnh: Internet Vị Đệ nhất phu nhân Pháp luôn 'tay trong tay' cùng người chồng kém 25 tuổi - Ảnh: Internet Tại buổi tiệc, vợ chồng Tổng thống Pháp và vợ chồng Hoàng tử William cũng đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Đệ nhất phu nhân Pháp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi từng bỏ lỡ chuyến thăm tới London cùng chồng vào tháng 6/2020 vì bà phải thực hiện cuộc phẫu thuật võng mạc. Và chuyến đi lần này giúp bà được gặp lại các thành viên hoàng gia. vợ chồng Tổng thống Pháp và vợ chồng Hoàng tử William cũng đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau - Ảnh: Internet Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, bà Brigitte Macron (68 tuổi) và Công nương Kate (39 tuổi) nhưng cả hai người phụ nữ được cho là nói chuyện vô cùng ăn ý với nhau.

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