Giới siêu giàu Mỹ không nộp 1 xu thuế trong nhiều năm, thậm chí ‘làm thuế giảm bằng 0 nếu là tỷ phú’

Phát ngôn viên của Nhà Trắng gọi vụ rò rỉ thông tin này là "bất hợp pháp", trong khi đó FBI và cơ quan thuế Hoa Kì đang điều tra vụ việc.

Sau khi trang web ProPublica xem xét hồ sơ khai thuế của một số tỷ phú Mỹ , Jeff Bezos, Warren Buffet và Elon Musk được phát hiện đã không nộp thuế trong nhiều năm liền. Trang web này cũng thông báo thêm, sẽ công bố nhiều thông tin chi tiết trong tuần tới sau khi phân tích "một kho dữ liệu khổng lồ của Sở Thuế vụ".

Jesse Eisinger, phóng viên có thâm niên và là biên tập viên tại ProPublica, nói với BBC: "Chúng tôi khá ngạc nhiên khi người ta có thể làm thuế giảm xuống bằng không nếu người ta là tỷ phú. Thực tế, việc trả thuế bằng không đã thực sự khiến chúng tôi hết sức thất vọng."

Vụ rò rỉ xảy ra vào thời điểm này được cho là làm tăng thêm nhiều tranh luận về việc bất bình đẳng trong thuế thu nhập giữa các tầng lớp ngày càng gia tăng.

Trong khi nhiều công ty có giá trị tăng lên theo từng năm, kéo theo đó là giá trị cổ phiếu mà giới siêu giàu sở hữu cũng tăng lên chóng mặt nhưng theo chính phủ Mỹ, cổ phiếu không được xem là thu nhập.

Bên cạnh đó, tuy là tỷ phú, nhưng những người này lại vay mượn ngân hàng hằng năm một số tiền nhất định để tiêu sài. Lãi xuất vay ngân hàng hằng năm lại thấp hơn thuế thu nhập rất nhiều, vậy nên việc vay mượn tiền từ ngân hàng mỗi một khoảng đều vì mục đích lớn hơn để tiêu dùng nhiều chính là "trốn thuế".

Thuế suất trung bình mà ông Elon Musk, Michael Bloomberg, Jeff Bezos và Warren Buffett đóng trong giai đoạn 2014-2018 - Ảnh: ProPublica

ProPublica, sử dụng dữ liệu do tạp chí Forbes thu thập, cho biết tài sản của 25 người Mỹ giàu nhất gộp lại đã tăng khoảng 401 tỷ USD từ năm 2014 đến 2018 - nhưng họ đã trả 13,6 tỷ USD thuế thu nhập trong những năm đó.

"Những người siêu giàu có thể lách hệ thống thuế theo cách hoàn toàn hợp pháp." - Theo ProPublica

Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ tăng thuế với những người Mỹ giàu nhất như một phần trong sứ mệnh cải thiện bình đẳng và quyên tiền cho chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ của ông.

Nhưng cũng theo ProPublica, nếu quyết định tăng thuế của ông Biden được thông qua, thì cũng chỉ có những người giàu có như quản lý quỹ đầu tư mới tuân theo. Trong khi, top 25 người giàu nhất chẳng hề hấn gì.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ tăng thuế đối với những người Mỹ giàu nhất - Ảnh: Internet

Một trong những tỷ phú được nói tới, George Soros, cũng được cho là đã đóng thuế ở mức tối thiểu. Ông không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho báo giới nhưng có tuyên bố rằng bản thân không nợ thuế vì trong vài năm, ông thật sự gặp phải sự thua lỗ trong kinh doanh.

Nhiều tỷ phú bị ProPublica mổ xẻ thông tin có đưa ra tuyên bố sẽ dùng các hành động pháp lý để tìm ra nguồn gốc của việc rò rỉ thông tin. ProPublica cũng không chỉ đích danh cá nhân đã tiết lộ thông tin cho phía trang web nhưng có gợi ý đó là 1 người nước ngoài đến từ Nga hoặc Trung Quốc.

Khi được hỏi về báo cáo của ProPublica vào ngày 8/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với phóng viên: "Bất kỳ người nào có quyền truy cập mà tiết lộ trái phép thông tin mật của chính phủ đều là bất hợp pháp, và chúng tôi xem điều này là rất nghiêm trọng”. Bà cho biết ủy viên của IRS đã mở cuộc điều tra về rò rỉ thông tin thuế cho ProPublica.